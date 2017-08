¡INDIGNANTE! Una situación irregular ocurrió en el Centro Comercial Alta Vista 1 en Ciudad Guayana, cuando funcionarios de la GNB intentaron sacar mercancía de un local por supuesto "SOBREPRECIO", la gente no lo permitió y les decían que se fueran a quitarle los artículos a los bachaqueros.

