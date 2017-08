Hallan armas robadas del Fuerte Paramacay #9Ago

Ya fueron encontradas algunas armas robadas entre fusiles, pistolas y lanza granadas. Desde el domingo 6 de agosto cuando ocurrió el asalto al Fuerte Paramacay comenzó la búsqueda de los que lograron huir y las armas robadas. Cerca de campo Carabobo fue hallada la camioneta chasis largo que fue hurtada de la 41 Brigada Blindada del Ejército allí se encontraron: 28 cargadores de fusil Ak-103, 2 kit de limpeiza de fusil ak-103, 1 estándarte de la cía. Cmdo, un banderín de la cía de cmdo, 3 culatas de afac., 1 tapa de conjunto móvil fusil ak-103, 10 bombas lacrimógenas, 2 pancartas con el eslogan del articulo 333 y articulo 350, 2 arnés, 2 uniformes patriotas, gorras de patriota, 2 radios de comunicación, 1 cargador de radio, 1 DVR, 2 bayonetas de fusil ak-103. En un segundo procedimiento, el 8 de agosto, se encontraron justo en los terrenos del campo Carabobo en las cercanías del Land Cruiser 16 fusiles Ak 103, 18 cargadores de fusil Ak, 3 lanza granadas, 1 AR 15 y 1 pistola sig sauer. El mismo día del acto terrorista fue capturado pro las fuerzas especiales uno de los que logró huir y está aportando información de interés. El comandante general del Ejército MG Jesús Suárez Chourio aseguró que tenían sitiados a los mercenarios "pronto daremos información".

