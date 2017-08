Hacer la política, por Alfonso Hernández Ortíz (@AlfonsoZulia)

Ante la situación política y económica que atraviesa el país, debo confesar que la opción de emigrar visita constantemente mis pensamientos, la mezcla de impotencia con el desaliento que genera no poder ver cristalizado un cambio de timón en el país, provoca gran frustración; el hecho de pensar en los venezolanos que han muerto luchando en las calles por una Venezuela de libertades, parte el alma; ver a mis dos hijas mayores emigrar con el deseo de buscar un mejor futuro, me hace sentir que les he fallado; conversar con mis alumnos de la universidad y palpar sus temores ante un futuro incierto, para lograr mejorar sus vidas, da tristeza, pero a la vez incentiva a seguir luchando.

Aunque parezca contradictorio, con el desanimo casi generalizado que se palpa en las calles por los desaciertos y expectativas incumplidas por una clase política que a través de estrategias agotadas lideraron a las masas para detener infructuosamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, hay que tener esperanzas, no todo se ha perdido, el país continua y quienes hemos decidido quedarnos aquí, nos corresponde seguir soñando y trabajando por una mejor Venezuela.

Las cartas ya están echadas el Gobierno logró instalar sus Constituyentistas, destituir a la Fiscal General, pulverizar la Asamblea Nacional, acorralar y encarcelar a dirigentes políticos y alcaldes, generar una sensación de temor y desesperanza para paliar la lucha, pero nadie dijo que esto iba ser fácil, desde un principio en lo particular me pronuncie que arengar a los jóvenes a que salieran a las calles con la intención de tumbar un régimen con piedras y hondas era una lucha épicamente quijotesca, además una gran irresponsabilidad de una clase política fuera de contexto, los resultados están allí casi 120 personas muertas innecesariamente, finalmente se enfrió la calle, y los partidos políticos como tiene que ser han decidido ir a las elecciones regionales, cesar la guerra y hacer la política.

A partir de ahora comienza una nueva fase para conquistar la democracia, las estrategias de los radicales se han agotado, los trancazos y la violencia en las calles ya no tienen apoyo de quienes creyeron en esa vía irracional de hacer política, hay que actuar con creatividad, astucia e inteligencia, el Rey sabe que está desnudo, y aunque tenga todo los poderes no cuenta con el apoyo del pueblo, su mayor adversario es la economía, la inseguridad, el desempleo, escasez, los altos precios, la pobreza, el hambre, el desespero de no tener que comer, ya que el dinero no rinde y tristemente con los decretos constituyentes no se resolverán estos graves problemas, bien lo decía Ali Primera “el pueblo es sabio y paciente”, a mi entender se le está acabando la paciencia al pueblo.

En tal sentido, debe aprovecharse esta pequeña compuerta que ha abierto el régimen para hacer política a través de las elecciones regionales, sabemos que desde las gobernaciones no se resuelve tampoco el problema del país, que inhabilitaran a los candidatos que tengan mas opciones de ganar, que hasta serán capaces de suspenderlas o hasta de nombrarles autoridades supra territoriales para convertir la descentralización y al Estado Federal en un adefesio, sin embargo hay que aprovechar este escenario para hacer pedagogía política, meterse en los barrios, hablar con la gente, explicarle que una cosa es el partidismo y otra cosa es la política para el servicio, para la democracia, para las instituciones, para el protagonismo ciudadano, para darle valor a su voto.

Desde el Partido Unión y Entendimiento (Puente) hemos dado un paso al frente, hemos decidido inscribir candidatos propios para este proceso electoral, ya que creemos en el cambio pacífico y democrático, en el Zulia presentamos el nombre del Profesor universitario de LUZ, Johel Salas, así mismo postulamos nombres para asumir las candidaturas de diputados al Consejo Legislativo de la región, conformadas por liderazgos representantes de la academia, sector empresarial, cultural, estudiantil, indígena y vecinal. Desde Puente estamos convencidos que el país va a cambiar y soñamos con una Venezuela de reconciliación y sin miedos, por eso siempre hemos optado ante la guerra, hacer la política.

DC / Alfonso Hernández Ortíz / Secretario General Puente Zulia / dialogopublico@gmail.com / @AlfonsoZulia