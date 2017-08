Freddy Guevara: Es absurdo que en medio de un fraude el debate sea si ir o no a las regionales

La decisión de participar o no en las elecciones regionales no debe ser la prioridad de la oposición tras el fraude constituyente, sostuvo Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), en declaraciones a Unión Radio.

“Es absurdo que en el medio de un fraude, inflación, asesinatos y represión, el debate de la oposición sea si ir o no a las regionales”, dijo.

Aunque Voluntad Popular no ha decidido si acudirá o no a la contienda, para la cual las inscripciones de candidatos están pautadas entre el 8 y 12 de agosto, surigió a los partidos consultar a su militancia para que evalúen los pros y contras de los comicios.

Acerca de la presión de calle, que calificó como indispensable para restituir el hilo democrático, consideró que las trancas fueron exitosas pero que las actividades a futuro deben replantearse.

“Se asumió con comodidad y dejamos la movilización de calle, porque era menos riesgosa, el objetivo no es pasar a un sitio sino movilizarnos y generar presión”, indicó.

DC | El Nacional