Fiscal Luisa Ortega Díaz abrió una investigación por manipulación de resultados de la ANC #2Ago

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que abrió una investigación por la presunta manipulación de resultados de la votación para la constituyente.

Asimismo, expresó que por la crisis política, social e institucional que vive el país fue lo que la llevó a convertirse en una voz crítica en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

“Yo no he cambiado, yo siempre he sido la misma (…) Yo creo que los que cambiaron fueron otros. Entonces creo que no tengo que hacer ninguna revisión de mi postura ahora o antes. Mi postura ha sido siempre la misma, desde hace cinco, diez o dos años, sigo actuando de la misma manera. Yo creo que quienes tienen que revisarse son otros”, comentó durante una entrevista a CNN en Español.

A su vez, la funcionaria comentó que su hija y nieto fueron secuestrados cuando ella se encontraba en Brasil reunida con 19 fiscales generales tratando el tema de Odebrecht.

“En el momento que me encontraba en Brasil reunida con 19 fiscales generales tratando el tema de Odebrecht que es un tema de corrupción que ha afectado a toda la región, atendiendo una convocatoria que hizo el fiscal general de Brasil, fue secuestrada mi hija y mi nieto (…) tuve que abandonar la reunión y trasladarme inmediatamente hasta aquí”, dijo.

Ortega detalló que permanecieron por tres días secuestrados. “Ella dos días y el tres días porque la soltaron a ella y dejaron al niño, al adolescente”, agregó.

