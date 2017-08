Fiscal, “costo de salida” y crisis. Por Darwin Chávez (@darwinch857)

COSTO Y CRISIS (I). La percepción casi que general y además con cierta justificación es que el Gobierno se ve y se siente fuerte, pero además con el derecho de arrollar a todo quien piense distinto y se oponga a su voluntad. Esa es una verdad a medias, porque si nos tomamos la molestia de revisar en detalle sus acciones, actuaciones y las consecuencias que eso les ha traído; nos damos cuenta que cada día está en mayores dificultades. Lo primero es que se debe admitir que con la imposición de la ANC el régimen ganó tiempo, pero tampoco es mucho el tiempo que obtuvo con esa jugada, que tal como explicamos en Verdades y Rumores esta semana (LEA: http://verdadesyrumores.com/analisis-paisel-gobierno-sigue-enredado-con-su-constituyente/) porque cada día está más enredado por el rechazo internacional y la falta de legitimidad. Las decisiones de la ANC no están siendo respetadas y aceptadas como legítimas por la mayor parte de los países. La apropiación de las facultades económicas de la Asamblea Nacional fue tomada como la disolución del Parlamento y al final esa era la verdadera intención, sólo que ante el rechazo internacional tuvieron que maquillar lo decidido. Con eso tratan de darle legitimidad a los acuerdos que han suscrito para buscar el dinero que necesitan ante la falta de liquidez, pero parece que no les dará resultado la jugada. Y si se atreven a inhabilitar a líderes opositores, sobre todo a aquellos que son candidatos a las elecciones regionales, más rechazo van a generar y eso les traerá mayores dificultades en su interés de cambiar la percepción externa hacia las debilidades democráticas del Gobierno. La ANC les está dando tiempo pero a un costo muy alto, porque con sus acciones no podrán frenar la crisis económica y social, que al final será el monstruo que se terminará comiendo a la revolución.

CASO ZULIA (I). Las primarias de la oposición en el Zulia se me antojan las más complicadas del país. Muchos creen que lo más difícil para los aspirantes es ganar esa consulta interna y no ganar finalmente la Gobernación. Tal como expliqué en la pasada columna se libra una lucha entre el “Rosalismo” contra el “Antirosalismo” en el estado. Ya no hay aquellas brechas abismales entre ambas tendencias. Las cosas han cambiado sustancialmente y eso lo deberían saber en Un Nuevo Tiempo, aunque a veces creo que lo ignoran. Analicemos a los dos principales candidatos. Comencemos con las damas. A favor de Eveling de Rosales está el apoyo de UNT que sigue siendo, aunque ya no por mucho, el principal partido del estado en cuanto a estructura y simpatía popular. Pero además cuenta con el aval de la gestión de su esposo Manuel Rosales que aún tiene buenos niveles de recordación en la población, cosa que es interesante en un país de memoria corta. Su gestión en la Alcaldía de Maracaibo ha estado marcada por los problemas financieros originados por la crisis del país y las maniobras políticas oficialistas. No tiene alto nivel de conocimiento en el resto del estado, por lo cual su campaña se sustentará en la figura de Manuel Rosales. Sin embargo, si quieren una recomendación de buena fe, el ex Gobernador del Zulia debería de evitar decir que él será el “garante” para que se cumplan las promesas hechas, porque eso hace quedar mal a su esposa. Contra el esfuerzo de UNT está que el “Antirosalismo”ha crecido en los últimos años, pero sobre todo durante los más de cuatro meses de protestas.

COSTO Y CRISIS (II). El deterioro social y económico tiene cercado al Gobierno, que no sabe cómo podrá resolver los graves problemas que afectan a la mayoría de los venezolanos agobiados por la inflación, la escasez, el hambre y para terminar de cuadrar un escenario sumamente adverso: la falta de dinero en efectivo. Como ya no eran suficientes las dificultades que día a día deben sortear los ciudadanos, se ha profundizado la falta de dinero en efectivo en las calles. La gente está agobiada porque no consigue el dinero que requiere para cubrir aquellas actividades que no aceptan el dinero virtual. Ese es un problema al cual debe prestarse mucha atención, porque el pueblo entra en desesperación al ver que no puede usar sus escasos ingresos, sobre todo para aquellos que no están bancarizados o no saben usar los recursos tecnológicos que ofrece la banca. El país está en un “corralito” financiero no oficial, porque hay serias limitaciones para que los venezolanos usen y accedan a su dinero. Y el Gobierno ha sido torpe, como en muchas otras cosas, para manejar el problema del circulante y la entrada en vigencia del nuevo cono monetario que ya perdió valor real sin haber ingresado totalmente a la economía. Las imprecisiones oficiales se demuestran con el estira y encoge que tienen con el billete de Bs. 100 que representa 26,4% de todo el dinero circulante, a pesar que debió dejar de usarse desde diciembre 2016. Las calles son una bomba de tiempo. Por eso me uno a quienes piensan que el país está cerca de nuevas protestas y quizás hasta de un estallido social. El contenido de las protestas que durante casi 130 días se vivieron en el país fue político (LEA: http://verdadesyrumores.com/analisiscorralito-crisis-economica-y-estallido-social/), pero el deterioro de la economía y de la calidad de vida de las mayorías, hace presagiar que un nuevo auge de la conflictividad tendrá razones económicas y sociales. Hay hambre y el régimen pretende seguir ocultando y negando la realidad.

CASO ZULIA (yII). Juan Pablo Guanipa se erige como el líder no sólo del “Antirosalismo”, sino de la oposición porque fue la cabeza más visible en los más de cuatro meses de protestas contra la alteración del orden constitucional y la Constituyente. Tal como analizamos en su momento, la gente en esos días tan difíciles evaluó las acciones, presencia y declaraciones de los líderes opositores y en eso Guanipa fue el más aventajado. A su favor tiene que cuenta con el crecimiento de la estructura política de Primero Justicia en el estado. Durante años no sólo se han dedicado a tener presencia en todo el estado, sino que también han invertido en la formación de los nuevos liderazgos. También tiene a su favor el apoyo de Voluntad Popular que pudiera ser quien termine inclinando la balanza en las primarias. Todas las encuestas colocan a Juan Pablo Guanipa en el primer lugar no sólo para ganar la consulta interna, sino también las elecciones regionales. En su contra tiene en primer lugar la amenaza de inhabilitación por parte de la Constituyente inquisidora, pero además la persecución que contra su dirigencia, sobre todo los jóvenes, emprendió el Gobierno nacional. Hasta ahora Guanipa parte adelante en la campaña de las primarias. Esperemos que avance una etapa que no da tiempo para mucho.

COSTO Y CRISIS (yIII). Pero quizás lo que más preocupa a los altos jerarcas del régimen es que el “costo de salida” se les disparó no sólo por las acciones de la ilegítima ANC, sino por las sanciones que ha venido aplicando Estados Unidos contra ellos, pero sobre todo por las denuncias que ha hecho la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. La hoy enemiga del régimen pudo salir del país y comenzó a revelar todas las pruebas que tiene sobre la corrupción en el cogollo rojo. Inclusive la salida de Ortega Díaz y su esposo Germán Ferrer del país llama mucho la atención, porque pudieron escabullirse de la búsqueda de los cuerpos de seguridad del estado. Es claro que los ayudaron desde el propio Gobierno para salir, lo que demuestra que no existe la necesaria unidad interna. Y se deben sumar los supuestos contactos que están haciendo factores duros del oficialismo con el gobierno de Estados Unidos, con el propósito de llegar a acuerdos que faciliten una transición. Con todas las denuncias de la Fiscal y las actuaciones de la ANC, el frente internacional contra el gobierno de Maduro se transformó. La reciente gira latinoamericana del Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, generó grandes expectativas sobre el interés de esa nación en resolver el conflicto venezolano. Ni siquiera la intención oficialista de hacer una cumbre internacional que los respaldara, cosa que no lograron, pudo quitar interés a la presencia de Mr. Pence por Suramérica. El Gobierno cada día está más cercado por la crisis y sus errores. Cada día es más elevado su “costo de salida”.

REELECCIÓN. Al final Pancho decidió ir a la reelección. Hay muchas historias que rodean esa decisión, que por cierto queda la incógnita sobre si es una decisión suya o es una obligación que le impusieron desde Caracas. Lo cierto de caso es que el general Néstor Reverol y el Alcalde de San Francisco, Omar Prieto, se quedaron con los crespos hechos, por ahora. Pancho tratará de repetir en la Gobernación del Zulia a pesar de tener todo en su contra. Tal como comenté en pasadas columnas, él asegura que tiene un plan que implica dividir a la oposición mediante negociaciones oscuras, que asegura las inició desde hace meses. Analicemos las aristas de la candidatura de Pancho a la reelección. Muchos piensan que bregó duro por la misma como parte de su orgullo político y por precaución. Pancho no quiso que la candidatura cayera en manos de alguno de sus adversarios, tomando en cuenta que su mala relación con Reverol y sobre todo con Prieto es pública y notoria. Pero además es mejor para Pancho, en el caso de perder, entregar la Gobernación a un opositor con el cual pueda llegar a acuerdos y evitar la persecución por las irregularidades que existen en su gestión. Él sabe menor que nadie que si no era el abanderado de Maduro, su sustituto rojo, en el caso de ganar, lo aniquilaría con la corrupción que hay en cada una de las dependencias del Gobierno regional. Incluso hay mucho de protección porque, como he comentado en otras ocasiones, si gana seguiría siendo Gobernador y eso le daría capacidad de negociación ante sus enemigos internos, cosa que perdería si se retira o se decide a ocupar un cargo en el Gobierno nacional. Pero además se comenta que en el caso de ganar no permanecería por mucho tiempo en funciones reales, aunque si nominales, ya que colocaría a un personaje muy cercano a él, pero además con pésima reputación, al frente de la gestión y así ir preparando la sucesión en su legado político, si es que tiene un legado. La otra versión que no se descarta, es que lo obligaron a asumir la responsabilidad de representar al PSUV en las elecciones regionales, con el propósito que pierda y así terminar de sacarlo del juego por la desconfianza que existe hacia él. Sin embargo, en los últimos días se ha corrido la especie que el Gobierno nacional se la jugará duro con Pancho para mantener el Zulia. Eso no es descartable, pero esa puede ser también una bola que el mismo hizo correr para tratar de apagar a sus enemigos internos. Lo cierto del caso es que Pancho tiene, además del candidato de la oposición, a dos enemigos muy fuertes: Maduro y la crisis.

VALOR. El partido político que pudiera inclinar la balanza en las primarias de la oposición en el Zulia es Voluntad Popular ¿Por qué? En primer lugar porque son bien evaluados por la población que se identifica con la lucha que sus líderes han hecho, comenzando con Leopoldo López, porque siempre han acompañado al ciudadano en sus problemas y reclamos. Pero además poco a poco han venido creando y consolidando una estructura política que es la tercera en tamaño y fuerza en el estado, sólo por detrás de Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia dentro de la oposición. Ellos al final se inclinaron por respaldar la aspiración de Juan Pablo Guanipa y tal como lo anuncié en esta columna, lo hicieron público el pasado sábado. Voluntad Popular le da a PJ lo que AD, Copei y Avanzada Progresista no le dan a UNT: estructura y presencia. Los adecos y copeyanos no son ni la sombra de lo que fueron. Mientras que AP sólo existe de nombre en el estado. VP de la mano de Desiree Barboza, Gustavo Ruiz, Eduardo Vale, Gustavo Fernández, Víctor Ruz y muchos otros dirigentes emergentes será, hasta ahora, quien pudiera terminar de inclinar la balanza en las primarias.

ENCRUCIJADA. Es la etapa en la que está Omar Prieto ante las elecciones regionales ¿Apoyará a Pancho? ¿Le conviene que Pancho gane? ¿Cómo justificaría una derrota de Pancho en San Francisco? Nada sencilla es la situación para OP, pues si gana Pancho el quedaría en desventaja de cara a las elecciones municipales que deberían ser el año próximo, pero si pierde su municipio quedaría en evidencia ante el avance de la oposición en ese municipio, sobre todo con el trabajo de Gustavo Fernández de Voluntad Popular. La lógica indica que tendría que trabajar para que Pancho gane su municipio, aunque tenga que colocarse un pañuelo en la nariz, pero como en el oficialismo son de “rosca al revés”, cualquier cosa puede pasar ¿Y si la instrucción que tiene es que Pancho debe perder? Esta película se pone buena.

PODER. Pero para el ciudadano y no para los cogollos. Ese es el valor real de las primarias que la Mesa de la Unidad Democrática ha convocado para el 10 de septiembre, con el fin de escoger a los candidatos de Unidad en aquellos estados donde no fue posible el consenso. Durante meses la disidencia ciudadana había venido solicitando a la MUD que los escuchara, que los hiciera partícipes no sólo en las acciones, sino también en las decisiones. Qué mejor oportunidad que unas primarias para empoderar al pueblo y que sea este mediante su voto quien decida quién será el candidato o candidata a la Gobernación en las hipotéticas elecciones regionales. Pero además las primarias son una buena y primera oportunidad para demostrar al mundo quiénes realmente son la mayoría en Venezuela. Quien se abstenga de participar en las primarias estaría ayudando al Gobierno a cumplir con sus objetivos de dividir, desmoralizar y desmovilizar a la disidencia. La segunda oportunidad es la participación masiva del pueblo en las elecciones regionales, si es que finalmente le ponen fecha, para demostrar con hechos que los 8 millones de votos que anunció el CNE el 30J son parte del peor fraude electoral cometido en la historia del país.

FIESTA. Pero no en Elorza como aquella famosa canción del folklore venezolano y perteneciente al destacado compositor, Eneas Perdomo, sino de uno de los ex prominentes miembros de la“Troika”, que han hecho y deshecho con los negocios de la Gobernación del Zulia, quien inauguró un lujoso comedero en la isla de Aruba. La fiesta fue binacional, porque mientras en la isla holandesa el “ViceGobernador” recibía a sus invitados, muchos de los cuales viajaron desde el Zulia, en sus dos comederos marabinos también festejaron a lo grande el importante evento. Me pregunto si en el changarro de Aruba tendrán alguna foto del Palacio de los Cóndores o de alguno de los próceres de la revolución. Pancho ¿Te invitaron a la inauguración del restaurante? El tipo debería haberte convidado en agradecimiento por todos los favores concedidos.

¿Y LA FECHA? Esa pregunta se la hace la mayoría del país ante la orden que impartió la ANC de adelantar las elecciones regionales. Aún el Consejo Nacional Electoral,por lo menos hasta el cierre de esta columna, no anuncia la fecha de octubre en la cual se realizarán los comicios para elegir a los nuevos gobernadores. Ni siquiera han dado a conocer el cronograma electoral. Eso puede obedecer a dos razones. La primera, que están improvisando ante el apuro del régimen de adelantar el proceso para evitar que la MUD compitiera con candidatos de Unidad. Y la segunda es que tienen la fecha y el cronograma listo, pero se lo guardan para tratar de enredar a la Mesa de la Unidad en su esfuerzo por escoger a los mejores candidatos.

PROMESAS. Pancho comenzó mal su campaña a la reelección a la Gobernación del Zulia, pues inició haciendo promesas absolutamente irreales. Hace pocos días aseguró que invertiría varios millones de dólares en la industria del gas y la explotación de carbón en la región ¿Desde cuándo ambas áreas son competencia del Gobierno regional? Esas son atribuciones y responsabilidades de PDVSA y no de la Gobernación del Zulia. Pero además está echando en Maracaibo el asfalto que no colocó en sus cuatro años y varios meses de gestión. Es prudente recordar que Pancho nunca se ocupó de la vialidad del municipio capital, más allá del distribuidor Maisanta y de algunos tramos de la Circunvalación 3, que fueron una inversión con dinero del Gobierno nacional y no del regional. Del resto nunca se preocupó por el estado de las vías urbanas marabinas, dejando ese esfuerzo sólo a la Alcaldía de Maracaibo. Ahora como quiere engañar a los marabinos, está asfaltando puntos emblemáticos y visibles para la ciudadanía, aunque en los barrios no entra. Ahh por cierto, avanzan los días y la ciudad sigue sucia a pesar de la promesa que hizo que en pocos días estaría reluciente.

PRESIONES. Los hechos y las acciones demuestran que Pancho tiene complicada su reelección en la Gobernación. Si estuvieran seguros no estarían presionando de forma abierta y descarada a los empleados del ejecutivo regional. Resulta que el director de Recursos Humanos, Rafael Morillo, está haciendo reuniones con el personal de cada una de las dependencias. Dichos encuentros no buscan identificar los problemas que afectan a los empleados y obreros, sino que se usan para amenazar al personal que, según él, debe votar obligatoriamente por Pancho. Y quien no vote, será despedido de inmediato. Inclusive explica que el voto será asistido ¿Cómo se llama eso?

ENSAÑAMIENTO. No hay otro término que defina el trato que le ha dado el Gobierno al general Raúl Isaías Baduel. Lo sacaron de la cárcel de Ramo Verde desde hace muchos días y sin destino conocido aún, porque sus familiares desconocen su paradero ¿Por qué Baduel es tan importante? Es bueno recordar que cuando anularon su arresto domiciliario y lo metieron de nuevo en una celda, se comentó que con eso trataban de desarticular a la disidencia militar. Se habló que Baduel era el gran consejero de los militares que quieren un cambio y por eso estaba siendo vigilado por los órganos de inteligencia. Siempre he creído que los militares retirados son músicos sin orquesta, pero hay algunas excepciones en altos oficiales que conservan un alto respeto y ascendencia entre los activos. Algo está tratando de evitar el Gobierno con quien fuera compadre de Chávez para que le den ese trato.

PERSECUCIÓN. Persiste el acoso de los cuerpos de seguridad contra la dirigencia de Voluntad Popular en el Zulia, especialmente en la Costa Oriental del Lago, a raíz de las protestas que sacudieron al país durante casi 130 días. Tal como lo reseñé la semana pasada, el caso de Raúl González y otros dirigentes preocupa y ocupa porque han puesto en marcha la operación Tun Tun contra ellos, a raíz de sus expresiones y posiciones contrarias a la Constituyente.

AL CIERRE. Me informan que la Asamblea Nacional Constituyente está profundizando en las rápidas reformas de la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTEME). Se comenta que vienen cambios a nivel del otorgamiento de las habilitaciones administrativas para los medios audiovisuales y más controles para los medios electrónicos.

DC | Darwin Chávez | Verdades y Rumores | @darwinch857 | darwinch67@gmail.com