Final de Star Wars tendrá un nuevo guionista

A meses del estreno del Episodio VIII de la saga de Star Wars que llevará por nombre Los últimos Jedi, el final del universo creado por George Lucas ya comienza a tomar forma.

No obstante, Disney –propietaria de la franquicia– decidió cambiar parte del guion del Episodio IX que habían escrito Colin Trevorrow (Jurassic World), director de la novena entrega, y Derek Connolly, y lo sustituyó por la pluma del británico Jack Thorne.

La decisión se debió a que la empresa propietaria de la marca no estaba convencida de cómo iba a finiquitar la historia y necesitaba una mirada fresca, según dijo una fuente al sitio The Hollywood Reporter.

Thorne se une al equipo después de haber coescrito la obra teatral Harry Potter y el niño maldito, que tuvo gran éxito en Broadway. Este año estuvo a cargo del libreto de Wonder, de Stephen Chbosky (Las ventajas de ser invisible) que cuenta con Julia Roberts y Owen Wilson en papeles protagónicos y que llegará a las pantallas el próximo mes de diciembre. El guionista británico ha dedicado su tiempo como creador y co-creador de series como The Fades, The Cast-Offs, The Last Panther, National Treasure y, más recientemente, His Dark Materials y Electric Sheep.

El medio estadounidense señaló que no está clara la amplitud de lo que debe reescribir el nuevo guionista, pero sí aseguró que el rodaje del Episodio IX está previsto para que comience en enero de 2018, y llegará a las salas de Norteamérica el 24 de mayo de 2019, según el plan original de Disney.

La entrada de Thorne no es el único cambio que ha sufrido el último filme de la saga en los últimos tiempos. Tras la muerte de Carrie Fisher en diciembre, muchas fueron las especulaciones acerca del futuro de su personaje en las nuevas películas de Star Wars.

DC/EC