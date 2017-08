Fedecámaras: Las bolsas del CLAP no son la solución a la crisis del país

Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, expresó este domingo su preocupación porque la ANC agrave los problemas económicos en el país.

“Lo que angustia es que el gobierno tiene una agenda política, que en lugar de corregir problemas de abastecimiento y de producción, los quiere profundizar con una constituyente”, dijo en una entrevista televisiva

A su juicio, todos los factores de la sociedad deben ponerse de acuerdo para corregir los errores en materia económica, sin asfixiar a la empresa privada con permisologías o controles excesivos.

“La solución del país no puede ser una bolsa CLAP, sino un trabajo digno, bien remunerado, con una oferta amplia y que el dinero rinda”, ratificó.

El presidente de Fedecámaras no es optimista con respecto al próximo semestre.

“Estamos viviendo las consecuencias de una mala política económica, con un mecanismo cambiario que no es transparente, fluido, que no permite tener materia prima, con controles de precios y de insumos. Lamentablemente no vemos ninguna noticia que nos indique que el segundo semestre no va a ser peor”, agregó.

Larrazábal, que calcula una caída del PIB de entre 7% y 10%, precisó que de 12.000 establecimientos industriales solo quedan 4.000 o 4.500, trabajando a 30% o 35% de capacidad instalada.

Indicó que solo se sembró 30% de la tierra cultivable, por lo que se podría agravar el desabastecimiento para el segundo semestre.

“Este semestre que viene no nos trae nada bueno”, agregó el presidente de la federación que reúne entidades gremiales privadas.

Sin embargo, recalcó que desde Fedecámaras se sigue teniendo fe en el futuro del país, y se seguirán exigiendo mejores condiciones para poder trabajar en beneficio de los venezolanos.

