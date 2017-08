Eugenio Derbez se molesta por una broma de su hijo en programa de radio (Video)

Vaya momento más incómodo el que pasó Eugenio Derbez en pleno programa de radio en vivo cuando se enteró ahí que se convertiría en abuelo.

Vadhir Derbez se encontraba con “El Piolín” cuando fue cuestionado sobre una próxima boda con su novia.

“Ya me toca, ya me voy a casar, se decidió hace una semana y se me hace un buen lugar para decirlo”, confirmó el joven.

Ante eso el locutor se comunicó con el actor de ¿How to be a latin lover?, haciéndole creer que estaban fuera del aire, por lo que reaccionó con molestia a la noticia de su hijo.

“¿Es en serio?, ¿pero por qué no me avisaste?”, dijo el productor de cine.

“Lo quería hacer como sorpresa, y no sé, perdón”, explicó el joven a su papá.

“O sea pero esas cosas no tengo que enterarme por el radio, por las revistas, soy tu papá, vas y lo platicas conmigo, lo analizamos, a parte estás muy joven para casarte”, dijo Eugenio Derbez.

“Ya sé pa, aparte créeme que yo tampoco quería. Créeme que no fue tan planeado así”, contestó Vadhir.

“¿Embarazaste a tu novia?”, dijo el papá de Aitana, a lo que Vadhir respondió: “sí, obviamente eso no lo voy a decir aquí pero pues sí”, desatando el enojo de su padre. “Pero Vadhir cuantas veces te dije, no puedo creerlo, te dije 1500 veces que te cuidaras”.

Ante eso Eugenio Derbez no pudo ocultar su molestia, pero Piolín intervino en la discusión para aclararle que todo era parte de una broma.