Esto dijo Guaco de su actuación en Monagas (Comunicado)

El pasado sábado 26 de agosto Guaco participó en un concierto para celebrar los 147 años de El Furrial, estado Monagas. Esta presentación generó una inesperada cantidad de comentarios despectivos en las redes sociales de parte de muchos de nuestros seguidores, que a nuestro parecer no merecemos porque son injustificados y desproporcionados. Siempre procuramos aceptar con mucho respeto las críticas, pero en este caso sentimos que los mensajes llevan demasiada ira y poca consideración hacia nuestra labor como músicos y ciudadanos. Guaco durante más de cinco décadas ha llevado entretenimiento a través de la música a casi cada rincón de Venezuela y allende hemos representado al país con mucho orgullo y satisfacción en diversas ciudades del planeta. Al realizar nuestros conciertos y producciones musicales jamás discriminamos en quién, de dónde y cómo será nuestro público, sus edades, sus credos, su género, sus preferencias políticas, su posición social ni su raza. Y cuando se trata de nuestro amado país mucho menos, nuestra mayor ambición es estar presente en el corazón —desde los oídos— de la mayor cantidad de venezolanos. Nuestro público es como nuestra música, variopinto, con fusiones y matices. Por eso nos sorprende tanto odio y ensañamiento por llevar a El Furrial nuestro espectáculo, que fue por demás altamente satisfactorio y celebrado por más de 20.000 personas, vaya hasta ellos nuestro más profundo agradecimiento. Una reconocida periodista, Ibéyise Pacheco, realizó varias publicaciones en sus redes sociales en forma cruel y sin reparos. Abriendo con su crítica un escenario de comentarios que repudiamos. Leer que se refieran a nosotros como enchufados, asesinos, narcotraficantes, insensatos y un largo etcétera es un despropósito, una agresión; especialmente cuando nuestro principal objetivo siempre ha sido tratar de hacer lo mejor posible nuestra música para compartirla con ustedes…

A post shared by GUACO (@oficialguaco) on Aug 29, 2017 at 5:35pm PDT