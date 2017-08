Esposa de Juan Caguaripano denunció su desaparición

Este domingo Irene de Caguaripano, esposa del ex capitán Juan Caguaripano Scott , denunció su desaparición.

Cabe recordar que el militar disidente estaba detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta. “Tengo toda la semana dirigiéndome al Sebin y allí me dicen que él no está. Me he dirigido varias veces al Dgcim y me dicen que allí no se encuentra”.

Aantes de esta situación Irene, se traslado hasta los tribunales militares para solicitar un oficio a fin de ubicar a su esposo. “Tenemos 19 días sin saber de él. Han ocurrido rumores de que ha sido brutalmente torturado, tiene heridas abiertas y no ha recibido atención médica”..

Responsabilizó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al presidente Nicolás Maduro por la desaparición del ex capitán.

