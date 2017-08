¡Enhorabuena! Actor de Lazy Town anunció que su cáncer desapareció

El actor Stefan Karl, quien interpretaba a Robbie Rotten, en la famosa serie Lazy Town, informó durante una entrevista que estaba completamente curado del cárcer de hígado que padecía hasta hace unos meses.

Aseguró que después de someterse a dos cirugías, está libre de la enfermedad. “Estoy libre de cáncer, se ha ido. La vida es ahora, es realmente un milagro que todavía esté aquí”, dijo.

“La risa alarga la vida, pero no necesariamente lo hace más fácil de aceptar”. “Al final de cada tormenta hay un arcoíris de esperanza”. Además, agradeció a sus seguidores por el apoyo que le dieron. “Ustedes me dan esperanza y me motivan”, escribió.