El PSG debutó sin Neymar y no se notó su ausencia

El PSG no notó la ausencia de Neymar en su debut en Ligue 1 y se impuso plácidamente al Amiens (2-0). Los de Unai Emery aprovecharon el aliento de un público entregado a la alegría de su flamante nuevo fichaje, un Neymar que lo miraba todo atentamente desde la grada, para empezar con buen pie una competición que este año no quieren dejar escapar. Cavani en los últimos instantes de la primera mitad (42’) y Pastore cuando el partido llegaba a su fin (80’) llevaron en volandas a un equipo, que no sufrió demasiado para conseguir sus primeros tres puntos.

Empezó con la quinta marcha el PSG, como si quisiera reivindicar que este año no dejará escapar la Ligue 1. Los cambios de Areola, que sentó a Trapp tras una pretemporada algo errática; Rabiot, que entró por un Matudi, que se rumorea que podría salir rumbo a la ‘Juve’ y Alves, que aprovechó las molestias de Meunier para afianzarse en su natural lateral derecho, tuvieron su efecto en un PSG muy intenso desde el silbato inicial del colegiado. Monopolizando la posesión en los compases iniciales y asediando el área de un Amiens superado por los acontecimientos, Cavani – por partida doble -, Verratti y Kurzawa tuvieron el gol en sus botas, pero en hasta cuatro ocasiones el balón se marchó merodeando la meta de Gurtner. Se notaba el ‘efecto Neymar’ en el Parque de los Principes, pues minutos antes había sido presentado ante el estadio, y los de Emery lo aprovecharon para intimidar aún más a los visitantes el día de su debut en Ligue 1.

Y así, tras una primera mitad de dominio estéril, Dani Alves mostró su carta de presentación a la Ligue 1 con un excelente pase para Edison Cavani (42’), que girándose a la perfección consiguió abrir la lata y materializar el dominio parisino.

La segunda mitad empezó con sorpresa local, pues Thaigo Silva tuvo que ser sustituido por Kimbembe. Con un Amiens que avanzó lineas y que salió algo más valiente que en la primera mitad, el PSG no arrancó con tantas facilidades.Aún así, Di Maria se erigió como protagonista local comandado el frente de ataque parisino en todas sus acciones ofensivas. Y bajo la batuta del ‘fideo’, los de Emery perdonaron más que acertaron con acciones clarísimas de Cavani (50’) y del propio Di Maria (58’), y así con un PSG que demoraba el segundo gol, el Amiens se envalentonó hasta el punto de llegar a inquietar la portería del todopoderoso PSG.

DC/MD