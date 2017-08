El polémico mensaje de Guillermo Davila a los que votaron: “Este es el camino de los cobardes” (Video)

La cobardia en Venezuela ! 🇻🇪🇻🇪. www.guillermodavila.com @guillermodavilaoficial @gdavilaoficial @venezolanoseneldoral @venezolanosenmiami @venezolanosweston @fgiannattasio1962 @venezolanoskendall @venezolanosweston @eventoseneldoral @elvenezolanotv @tvvenezuela #venezuela #porvenezuela #venezuelalibre #venezuelalucha @caracas @comprarenmiami #musicadevenezuela #orandoporvenezuela #ciudaddeldoral #venezolanoseneldoral #miami #concierto #venezuela #guillermodavila #resistencia #resistenciavzla #venezuelalibre #sosvenezuela #venezuela #venezuelalibre #venezolanosporelmundo #venezuela🇻🇪 #resistenciavenezuela #sosvenezuela #dictaduraenvenezuela #libertad #venezuelamia #maduroasesinodelpueblo

A post shared by gdavilaoficial (@gdavilaoficial) on Aug 1, 2017 at 7:54am PDT