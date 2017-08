El mensaje de Luis Olavarrieta a los venezolanos: “Mi gente, ánimo no se me achicopalen” (Video) #1Ago

El animador y periodista Luis Olavarrieta dedicó unas palabras a sus compatriotas que se encuentran desanimados ante los complicados días en el escenario político y social del país.

“Vamos mi gente, abracen a quien tengan al lado, sonrían aunque sea pujado. Pongan la música alta y distraigan la cabeza. Llora y bota la rabia, la ira con fuerza. Cambiemos por un segundo el pesimismo”, fue parte del texto con el que acompañó el clip en el que dio más razones para subir los ánimos.

“Mi gente, ánimo: La gente está un poquito afligida… Veo a Venezuela un poquito coja, como yo; pero lo que les puedo decir es que estamos pronto preparados para continuar (…) así que no se me achicopalen, no se me sientan abrumados, las cosas nunca son fáciles”, dijo Luis Olavarrieta en el siguiente video.

DC | Caraota Digital