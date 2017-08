El engendro y su oprobiosa A. N. C. Por Marlon S Jiménez García 

El engendro heredero, padre putativo de esa ignominia, afrenta, deshonra y deshonor público que ha significado en la sociedad civil la llamada ´´asamblea nacional constituyente´´, terminó de perder su poco capital político y hoy es un tipo fracasado, desprestigiado y rechazado por los mismos que alentaron en otrora al ´´encantador de serpientes´´ que le precedió a la cabeza del régimen; entre otras razones por sus mentiras, por no cumplir sus promesas electorales, por no escuchar jamás los gritos y deseos del pueblo, por sus reiterados fracasos y por su política de indiferencia y pasividad ante el sufrimiento de los ciudadanos, la corrupción, las denuncias de narcotráfico sobre él y su consorte y otros personeros del régimen comunista y el abuso de poder que está envenenando la economía y la política.

El engendro heredero no escucha nada ni a nadie. Sólo obedece a los asesinos de Cuba y a sus obsecuentes consejos ideológicos; el pueblo, a quien tanto se refiere en su hablachentería cotidiana es su principal enemigo en su afán de mantenerse en el poder, Hoy en día el rechazo al pichón de dictador es superior al 90%; sólo lo mantienen en el poder los delincuentes del alto mando militar de la FAN y cree que conjuntamente, además, la fraudulenta ANC terminará de echar al traste con toda la fuerza opositora.

El rechazo a la ANC y a las pretensiones hegemónicas del engendro son gigantescas a lo interno del país y es inconmensurable en el concierto de las naciones democráticas que integran el universo político mundial.

Esta ANC, por antonomasia ideológica, no resuelve, ni hoy ni mañana ni nunca, los graves problemas del país; al contrario, los agudizará de manera visceral; el hambre será aun mayor, producto de la radicalización que el comunismo va a generar por su propia filosofía destructiva del aparato productivo y por la carencia de ingresos; los pocos que existan se los traga la corrupción y las actividades delictivas del régimen y del PSUV. El engendro, formado bajo la óptica del comunismo a la cubana no escucha los consejos del país: economistas especializados y con experiencia en el campo de la micro y macroeconomía, universidades, de la Academia de las Ciencias Económicas, Sociales y Políticas, de los trabajadores, de los empresarios, en fin de la sociedad civil en general, que le pide de manera urgente un cambio total y absoluto en los lineamientos, que de manera ideológica, ha venido primando en la economía en los últimos 18 años, para sacar del atolladero criminal, a los venezolanos. Hay tres tipos de sordos en política: los que no escuchan por arrogancia, los que no oyen por cobardía y los que no escuchan porque son cretinos o imbéciles; el engendro cumple en su patología política con los tres. La economía persiste en ´´consultas oncológicas´´, debido a la carga burocrática que es insostenible e incosteable. 8 vicepresidencias y más de 40 ministros y viceministros reciclados es una prueba de ello, sin meter los ´´vagos y maleantes´´ del PSUV y de la FAN que carcomen hasta más no decir los pocos ingresos que tienen..

En esa ANC fraudulenta y oprobiosa, el único interés es el control político, social y económico; la ética brilla por su ausencia. Sus integrantes están acusados, en su gran mayoría, empezando por diablodado, en la vía jurisdiccional por delitos de lesa humanidad, de ´robo de los dineros del erario público, de narcotráfico, de sicariato, de contrabando y de lavado de dinero; también están sancionados por esos mismos delitos, por Leyes de otros países y por la justicia internacional, no solo en el continente americano, sino en Europa y por Instituciones dedicadas a la defensa de los DDHH en el mundo; muchos de esos constituyentistas elegidos fraudulentamente han sido y serán acusados en el Tribunal de La Haya para que reciban el castigo que se merecen por sus actuaciones delincuenciales. El diablodado manifestó recientemente: ´´los candidatos de la oposición a las elecciones de gobernadores deben tener una constancia de BUENA CONDUCTA expedida por la ANC oprobiosa, para poder participar´´. Es decir, la vulgar y estrafalaria Delcy como presidente de la ANC la firmará y la refrendará el autor de la propuesta, el delincuente mayor: diablodado. ¡qué de cojones! tienen estos descerebrados.

DC / Prof. Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario / Marjimgar54@hotmail.com