El engendro y los pitiyanquis. Por Marlon S Jiménez García

He vivido en el exterior como estudiante; a EEUU solo he ido dos veces en los años 80, una, para realizar un curso en la universidad de Florida de 45 días y otra, de paseo por 10 días; tengo más de treinta años que no visito ´´el imperio´´. No tengo visa y no me amilana decir que admiro ese país por su desarrollo, por su democracia, la libertad, Estado de Derecho y por su aporte a la universalidad comprometida en calidad de vida de su pueblo. En EEUU la Constitución Nacional no es un traje a la medida de los gobernantes, desde su aprobación en el Congreso Nacional el 9 de julio de 1778 sólo ha sido ´´enmendada´´ 27 veces; los estadounidenses admiran y respetan su CN, especialmente ´´la carta de derechos´´ y tienen temor de violarla porque eso atentaría contra su propia vida republicana.

El régimen comunista del engendro, tutelado por el otro asesino y dictador cubano, por las sanciones que con todo derecho legal realizó, primero, el gobierno de Obama y en segundo lugar, por el Presidente Trump a un grupo de venezolanos, por estar estos ejerciendo actividades en una constante violación y alteración de los DDHH y otras ´´estelares´´ que pronto se conocerán, han encendido las pasiones nacionalistas y usan un lenguaje alejado de la realidad política mundial; acusan de pitiyanquis y de lacayos del imperio a quienes no salimos ni saldremos, a rechazar una ´´supuesta´´ agresión que no es contra Venezuela, sino contra el régimen forajido en el poder. Sin embargo, es bueno señalar, que están asustados porque están comprometidos en actividades de subversión contra ese país: narcotráfico y relación de primer orden con terroristas provenientes, principalmente, del medio oriente y declarados enemigos de los EEUU y de sus políticas en defensa de la democracia y de las libertades intrínsecas a ella.

Ahora bien, si ser pitiyanqui y lacayos del imperio es: a) estar de acuerdo con que se sancione a los nacionales que han detenido, torturado y asesinado a una gran cantidad de venezolanos, violentando el Estado de Derecho, que son poderosos y gozan de impunidad; b) estar de acuerdo con que se sancione a los venezolanos que ´´saquearon´´ el erario nacional y lo depositaron en bancos del exterior, que ejercen el ´´blanqueo de capitales´´ y están respaldados por el régimen forajido en el poder; c) estar de acuerdo que se sancione a quienes ejercen ilícitos como el tráfico de droga (cártel de los soles, narcosobrinos) y contrabando, con la anuencia de los comunistas en el poder; d) estar de acuerdo con que se sancione a quienes utilicen el poder del Estado para crear alianzas con terroristas (ISIS, Hezbolla); e) estar de acuerdo a conciencia, de crear ´´expediente personal´´ a todos los involucrados y sea presentado en los organismos penales internacionales (tribunal de La Haya, otros); f) defender, con nuestras vidas las libertades como: la propiedad privada, la libertad de expresión, la autonomía universitaria y sindical, el crecimiento y desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas, la pluralidad política; g) oponerme al comunismo y la dictadura que añora el engendro y con una ANC que cumple a cabalidad tal objetivo; y h) denunciar al régimen comunista ante las instancias continentales y mundiales por el hambre, la muerte y la miseria que sufre nuestro pueblo por no tener los alimentos, las medicinas y la atención médica requerida para la subsistencia humana, además por el deterioro en el contexto estructural del país; entonces: ´´soy un pitiyanqui y un connotado lacayo del imperio´´. Estimado lector, hagamos nuestras en esta lucha titánica que tenemos contra el comunismo y la dictadura, las ideas republicanas que nos dejó el legado de Marco Tulio Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor y orador romano: EL BUEN CIUDADANO ES AQUÉL QUE NO PUEDE TOLERAR EN SU PATRIA UN PODER QUE PRETENDE HACERSE SUPERIOR A LAS LEYES.

