El EI amenaza a esta actriz porno con decapitarla por ser una desgracia para la religión

Mia Khalifa, ex actriz de alto nivel en el sitio web para adultos PornHub

dice que ISIS amenazó con decapitarla en horribles fotografías de ejecución. Considerada “una desgracia para el Líbano y la cultura musulmana, la joven asegura que “no se siente débil y seguirá adelante con su carrera”.

Amenazada por ISIS, Khalifa dice en una reciente entrevista radial con The Sports Junkies que no le dará a los extremistas lo que quieren: “No puedes mostrar debilidad. Eso es exactamente lo que están buscando. Realmente trato de hacer que parezca que se no me afecta, pero admito que te llega después de un rato, el temor”.

Khalifa se mudó de Beirut, Líbano, a los Estados Unidos a la edad de 10 años antes de trasladarse a Miami, donde está actualmente basada. A sus 21 años la licenciada en historia en la industria del porno atrajo la crítica de muchos, incluyendo a aquellos en el Medio Oriente que la calificaron de una “desgracia” para la región.

Muchos se enfrentaron a una escena de uno de sus videos mostrándola teniendo relaciones sexuales mientras llevaba, parte del tradicional vestido femenino musulmán, describiéndolo como “problemático y grosero”.

Un usuario de Twitter amenazó su cabeza “se cortará pronto”, mientras que otro le advirtió que sería “la primera persona en Hellfire”.

