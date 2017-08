El Cicpc lo mató porque lo confundió con su gemelo

El occiso estaba en una reunión con unos amigos cuando llegó una comisión del Cicpc buscando a su hermano, y aunque les dijo que era su gemelo y que era a su pariente al que buscaban, presuntamente fue ajusticiado

Richard David León González, de 23 años de edad, fue presuntamente ajusticiado al ser confundido con su hermano gemelo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) durante un operativo que se llevó a cabo en el municipio Sucre, según denunciaron sus familiares.

Neil León Piñango, tío del joven fallecido, explicó que su sobrino salió el martes de su casa ubicada en la calle 18 de El Valle junto a su pareja para alquilar una habitación en el sector La Invasión del Motel, al final del Metrocable en Petare, esa noche decidieron quedarse en La Invasión donde tenían unos amigos.

A las 5:00 a.m. funcionarios del Cicpc llegaron al lugar y sacaron a todas las mujeres y “mi sobrino imploró que no lo mataran, decía que lo estaban confundiendo con su hermano gemelo, quien está solicitado por los cuerpos de seguridad, sin embargo la explicación no importó y los funcionarios simularon un enfrentamiento y lo mataron, mi sobrino no tenía armas ni nada de eso, era sano”.

DC/EU