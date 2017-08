El Barcelona FC guardó un minuto de silencio por víctimas de atentado (Foto + Vídeo)#18Ago

Este viernes a través de redes sociales se conoció que los jugadores del FC Barcelona guardaron un minuto de silencio antes de la sesión de entrenamiento en homenaje a las víctimas de los atentados terroristas.

Los futbolistas de pie y en silencio sobre el círculo central del campo de entrenamiento del equipo, en Sant Joan Despí, a las afueras de la ciudad. El club acompañó dicho vídeo con el ‘hashtag’ #TotsSomsBarcelona (Todos somos Barcelona).

FC Barcelona join the minute's silence. The President Bartomeu and Directors Vilanova and Teixidor represented the Club at Pl.Catalunya. pic.twitter.com/hYePU3Yz9b

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2017