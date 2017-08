Doña Griselda sobre su ingreso a Tves: “No soy enchufado”

Luego de que a Doña Griselda le dijeran “Sayonara”, del programa La Bomba, la afamada muñeca y su chofer Juan Carlos Vásquez andaban como locos buscando su chambita, tanto así que se llegaron a reunirse en varias ocasiones con el presidente del canal Tves, Winston Vallenilla para un contratico.

La muñequita y su chofer harán su debut el próximo martes 15 de agosto en el programa Te ves en la mañana, así lo dio a conocer Doña Griselda .

“Comienzo el martes en Te Ves en la Mañana y estaré durante todo el programa. Sé que unos van a decir que estoy ‘enchufado’, otros dirán que estoy ganando una millonada, pero no es así, simplemente estaré como un trabajador más. Debo agradecer porque es la única televisora que me ofreció trabajo y me abrió las puertas”, expresó.

Además acotó que aunque este en Tves no iba cambiar su forma de pensar y de ver las cosas, hizo énfasis de que sigue siendo el mismo y que a él nadie lo va a obligar a pensar o hacer cosas que no ha hecho, ni piensa hacer.

DC | Ronda