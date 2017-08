Diosdado Cabello responde a denuncia de Ortega Díaz: “Pareciera que estuviera loca” (Video)

Diosdado Cabello, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), respondió a las acusaciones en su contra hechas por la fiscal general destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, de haber recibido 100 millones de dólares en casos de corrupción de la constructora Odebrecht.

“Entonces la señora llega y dice que no sé quién me depositó en una cuenta 100 millones de dólares, te los regalo mamá”, dijo Diosdado en su programa semanal Con El Mazo Dando transmitido por VTV.

Asimismo, consideró que “no cuadran esas cuentas, porque el presidente de Odebrecht se dijo que se habían entregado en sobornos 98 millones de dólares, pero ella dice a mí solamente me dieron 100 (…) ¿Dónde están los 15 que le dieron a Capriles que ellos mismos dijeron allá en Brasil? (…) ¿De dónde está saliendo tanta plata?”, se preguntó.

“Ya tú no puedes investigar a nadie porque ya tú no eres fiscal (…) Cuesta mucho entenderlo… ¿por qué en 10 años no hizo nada? ¿Por qué ella dice que tiene 36mil casos de corrupción y no hay presos? (…) Ella estaba agarrada de extorsión. Ahora se va pa’ allá a decir que Nicolás Maduro es dueño de no sé qué empresas de los Clap y que Tarek William Saab tiene seis casos de corrupción. Pareciera que estuviera loca, pero ella no está loca, ella lo que es una gran viva. Se hacen los locos pa’ que los demás crean”, sentenció.

VIDEO | La respuesta de Diosdado a denuncia de Ortega Díaz sobre los $100 millones por caso Odebrecht: "Pareciera que estuviera loca" pic.twitter.com/U91jpVffkZ — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) August 24, 2017

DC | El Cooperante