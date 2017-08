Después del templete del 30j, por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP)

Un Presidente deslegitimado y acorralado, un régimen perverso y corrompido, una cúpula militar embarrada y manchada de sangre, un Tribunal Supremo de Justicia convertido en garrote judicial del terror y el horror y un Consejo Nacional Electoral putrefacto, al servicio de las más innobles causas contra la democracia, el derecho al voto y la soberanía popular, han servido de instrumentos para la destrucción institucional y moral de la República, al prestarse para imponer a sangre y fuego, la convocatoria y realización de una elección interna de militantes y directivos del partido de gobierno y exhibirla y presentarla ante el mundo, como si se tratara de una Asamblea Nacional Constituyente originaria y plenipotenciaria, que sólo puede ser convocada por el pueblo en referéndum y elegida por el voto universal, directo y secreto de los venezolanos inscritos en el registro electoral permanente.

El templete escenificado el 30 de julio, por la banda delincuencial señalada anteriormente, será desconocida por más del 80% del pueblo venezolano y por todos los países democráticos del planeta, porque de lo que se trata es, de seleccionar un grupo de activistas y funcionarios de la dictadura instaurada en Venezuela, para que estos en representación de poco más del 15 por ciento de la nación, le den cobijo y soporte a un grupo de secuestradores del poder, que a todas luces lo que han hecho es, impedir a todo trance la realización de elecciones libres y transparentes y así evitar que seamos los venezolanos a través del sufragio, quienes determinemos el destino de la patria y elijamos a los gobernantes de la patria de nuestros Libertadores.

Maduro y banda podrán instalar el adefesio fraudulento del 30J, invadirán por la fuerza y las armas el Palacio Federal legislativo, iniciarán la definitiva destrucción y liquidación de instituciones y de los últimos vestigios de democracia que quedaban, pero no lograrán aplastar al pueblo que los rechaza, porque esta torcida ruta adoptada, disparará a Venezuela al despeñadero político y al aislamiento internacional, que comenzará desde el mismo día de consumación del fraude, con el desconocimiento tanto de la trampa electoral, como del régimen dictatorial impuesto y sentenciará al País a la profundización y agravamiento de los problemas existentes, ya que las democracias de la región y el mundo, suspenderán todo tipo de relaciones comerciales y políticas con el régimen de usurpación y este que deliberadamente destruyó el aparato productivo y la industria nacional, no podrá dar respuesta a las exigencias colectivas y nos llevará a la hambruna total y a las carencias ya no sólo de alimentos y medicinas, sino de todos los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de una sociedad. La indignación general y la rebelión popular en esos días finales del holocausto venezolano será definitiva y en ese crucial momento, saldrá toda la población a echar del poder a quienes días antes, se burlaron de la voluntad soberana de los venezolanos, tal como ocurrió con la estafa del plesbicito de noviembre de 1957, cuando Pérez Jiménez se robó las elecciones de esa época, para tratar de perpetuarse por la fuerza en el poder.

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes”

DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex parlamentario del estado Sucre / petersecond1@hotmail.com / @pedrosegundoABP