Descubre lo que hay detrás de los apodos amorosos

“Mi vida”, “bebé, “hermosa”, “osita” y “bombón” son apodos entre las parejas que denotan amor, cariño, confianza y a veces, inconformidad y violencia, asegura Óscar Galicia, investigador del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana.

Decirle al ser amado un sobrenombre es para dejar en claro que no eres cualquier persona, eres especial. Con esto se crea intimidad, armonía y una respuesta positiva en la relación. Tú no eres “Claudia”, “Tania” o “Mariana”, eres mi “princesa”, mi “preciosa”, eres única. Al hacer esto, las parejas cambian el significado de lo que eres en términos de una relación, es decir, dejas de ser esa persona que todo mundo conoce para ser alguien más para mí”, explica el también experto en manejo de emociones.

Cuando los apodos son negativos…

“Gorda”, “vieja” y “greñuda” son algunos apodos que denotan un trasfondo negativo en quien lo dice, indica Galicia.

“Con estos apodos se recalcan constantemente los errores y defectos de la otra persona. En este tipo de relaciones el amor pasa a segundo término y predomina la posesión, autoridad, dominio y violencia.

“Si tu pareja se refiere así de ti, dile que no te gusta que te hable de esa forma, que prefieres que te diga algún apodo que sí sea con cariño. A veces en las relaciones de pareja no nos damos cuenta que las personas que más nos aman, son las que más nos pueden lastimar”.

Cuando a alguno de la pareja no les gustan los apodos

Muchas parejas pueden llegar a tener problemas porque a alguno de los dos no les parece que los llamen con apodos.

“A algunas personas, sobre todo a los hombres, no les gusta decir apodos amorosos. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que no te amen, simplemente que les cuesta trabajo expresar y aceptar sus emociones.

Cuando los apodos son una estrategia

Decir “guapa” “hermosa” o “bella” ayuda mucho a las parejas que son despistadas, sobre todo las que van iniciando la relación y no quieren cometer el error de cambiar el nombre. De esta manera se evitan problemas y malos entendidos.

Los apodos entre las parejas pueden significar muchas cosas. Recuerda que si tú te sientes bien con el que te expresa tu pareja y además, la relación sigue creciendo y fortaleciéndose, es una buena señal de que estás en una relación sana. En caso contrario, cuando el apodo te ofende o humilla, tal vez sea hora de hablar seriamente con tu pareja.

DC/Bienestar180