Delcy Eloína es mala muleta, por Paciano Padron (@padronpaciano)       

El régimen agotado y moribundo, cuyo único objetivo histórico hoy es sobrevivir en beneficio de quienes chupan la sangre del pueblo, busca palancas y muletas que le permitan seguir flotando. La inconstitucional y delictiva asamblea nacional constituyente -fruto de fraude e hija de la sala situacional cubana- tiene el propósito de tragarse la Asamblea Nacional, prorrogar la vida del régimen y crear una nueva vía de elección “popular revolucionaria” como la cubana, que le permita al régimen autoelegirse de manera indefinida. Delcy Eloína Rodríguez, presidenta de la asamblea nacional constituyente, es mala muleta por su torpeza, escasa pericia y descaro al mentir.

Acabamos de escuchar a Delcy Eloína: “Venezuela no tiene cómo pagar alimentos y medicamentos que se encuentran embarcados en la costa, por el decreto que firmó el viernes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”. Al leerla provocaría decir, ¡qué lástima, qué mala suerte tenemos!, justo en el momento en que llegaban los alimentos y medicamentos que ya están en el Puerto, el maluco de Trump firmó un decreto que nos friega ¿Nos cree idiotas o la idiota es ella? Eso es una burla a la inteligencia de los venezolanos. El 5 de mayo del año pasado, 2016, Delcy Eloína, en su condición de Canciller, dijo ante el mundo que no solamente eran falsas la crisis humanitaria y la escasez de alimentos y medicinas, sino que nosotros -dijo entonces- “podemos alimentar tres naciones”. Todo el mundo sabe que el año pasado, cuando esto dijo, estábamos pasando roncha, no tanto como hoy porque la crisis la agudiza sostenidamente el régimen.

¿A quién la culpa del hambre y la tragedia venezolana? Es demasiado primitivo y elemental echarle la culpa a Trump, a los gringos y al imperio, como sería absurdo imputársela a los empresarios venezolanos. Las preguntas brotan acusadoras: ¿quién ha controlado la economía venezolana en los últimos ya casi 19 años?, ¿quién ha conducido la industria petrolera y el Banco Central?, ¿quién ha desalentado la producción y expropiado como le ha dado la gana?, ¿quién ha robado los dineros públicos como nunca antes en 200 años de vida republicana? El régimen de Chávez y los Castro, de Maduro, Diosdado, Delcy Eloína y la cúpula podrida del estamento militar son los culpables de la estrategia maquiavélica y sin escrúpulos, que hambrea al pueblo para ponerlo de rodillas en espera de la ayuda oficial, de la bolsa CLAP humillante que aspira controlarlo y someterlo.

Delcy Eloína se cansó de negar el hambre, contrariando la dramática realidad. En estos días la prestigiosa Cáritas Internacional -en voz de Suzanne Tkalea, Directora Humanitaria- dio a conocer una cifra dramática que nos obliga a ponerle fin a esta dictadura narco-comunista: “54% de los niños en Venezuela tienen déficit nutricional”, un porcentaje de ellos morirá de hambre, los otros no lograrán el desarrollo físico e intelectual al cual tienen derecho. Algo más de la mitad de nuestra población infantil está disminuida en sus potencialidades, Venezuela está disminuida.

Delcy Eloína es de esos seres que pasan por la universidad, pero esta no pasa por ella. A pesar de ser egresada de nuestra UCV y de haber hecho postgrados en París y Londres, en ese cerebro quedó poco. Desde joven se conoció su nombre en Venezuela, vinculado a Smartmatic, a negocios con el CNE que presidía su hermano Jorge, a estafa y asesinato. Chávez la tuvo de Ministro apenas por seis meses, de febrero a agosto de 2006, y luego, castigada, medraría en la burocracia inferior, para ser más tarde ministra de Información, sin ser periodista ni saber nada de eso; ser canciller, sin ser internacionalista y menos aún diplomática, ya que es un elefante en cristalería, y ahora presidenta de la asamblea nacional constituyente, sin ser parlamentaria ni saber de entendimiento y concertación. Mala muleta esta Delcy Eloína que hunde más el régimen agónico, que pronto debe ceder ante la unidad del pueblo y la ayuda internacional.

DC / Paciano Padrón / @padronpaciano