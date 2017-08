Daniel Farías remplaza a César Farías en la Dirección Técnica del The Strongest

Salinas explicó que decidieron contratar a Daniel Farías con miras a “continuar el proceso que inició César” y evitar que el cambio de entrenador resulte traumático para los jugadores atigrados.

Daniel Farías llegará mañana a La Paz para definir algunos detalles de su contrato, que inicialmente será por un año, agregó el presidente del tigre boliviano.

El hermano menor del exseleccionador venezolano dirigió en su país al Deportivo Anzoátegui, al Deportivo Táchira y al Zulia, y en 2016 fue asistente técnico de César Farías en el The Strongest.

Bajo el mando de César Farías, el The Strongest logró el campeonato del segundo semestre de 2016, fue subcampeón del reciente torneo Apertura y llegó a octavos de final en la Copa Libertadores.

Su contrato con el club boliviano terminó la semana pasada, después del partido en el que el tigre cayó ante el Lanús en Buenos Aires y fue eliminado de la Libertadores.

En julio, el Tribunal de Justicia Deportiva de la Liga boliviana sancionó a Farías con dos años de suspensión por una agresión a un dirigente del Oriente Petrolero.

La decisión que fue apelada ante el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol y actualmente se aguarda la resolución de parte de esa instancia.

César Farías ha afirmado que su ciclo en el The Strongest acabó y que la decisión de no renovar su contrato con el club no fue motivada por otra oferta o por la sanción.

DC | Antena2