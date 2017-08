Daniel Ceballos a los venezolanos: Es por ustedes que nunca dejaré que los barrotes de la injusticia me derroten (Carta)

El exalcalde de San Cristóbal y preso político del régimen de Nicolás Maduro y de José Vielma Mora, Daniel Ceballos, envió una carta a todos los venezolanos desde la Cárcel del Helicoide. El dirigente nacional de Voluntad Popular apoyó a su esposa en su candidatura a la Gobernación del Estado Táchira y pidió al pueblo no desfallecer en la lucha por lograr #LaMejorVzla.

A continuación, trascribimos la carta enviada por el líder tachirense. Mensaje de Daniel Ceballos al pueblo del Táchira

Quisiera empezar estas breves palabras haciendo llegar a cada unos de mis hermanos y hermanas tachirenses mi fuerza, la fuerza de sentirme uno de ustedes, la fuerza del amor por nuestra tierra de montañas azules que imagino desde la distancia, un amor que crece hasta el infinito, y que vive cada día haciendo un esfuerzo honesto para alcanzar la libertad y regresar junto a ustedes para abrazarlos, poder verlos de nuevo y escucharlos; abrazar a las madres y las familias de los héroes que han dado la vida por la libertad, de aquellos que entregaron su libertad, y de todos quienes sufren; esta fuerza que me hace sentir cada uno de ustedes que sigue de pie soportando la adversidad; es por ustedes que jamás dejaré que estos barrotes de injusticia me derroten.

Yo siempre les he hablado claro, y la verdad es que vencer a una Dictadura no es algo fácil, rápido o cómodo; quien les ofrezca soluciones rápidas les está mintiendo, de aquí saldremos si jamás nos rendimos, si cada vez que tropezamos nos levantamos, sacudimos la tierra y el barro y seguimos; vencer el hambre requiere de sembrar la tierra, del trabajo honesto cada día y luego un esfuerzo enorme para cosechar; hay que abandonar la indiferencia, hay que superar el desánimo y unirnos, unirnos en la misma dirección, celebrando nuestras diferencias porque en ellas es donde está la potencia que nos hace grandes y nos hará materializar un mejor Táchira y una mejor Venezuela donde todos los derechos sean para todas las personas.

Animados y Unidos debemos luchar en cualquier espacio que deje la Dictadura, ustedes saben como yo que no se trata de poder por poder, que aquí no se trata de ganar un cargo, lo sabré yo que fui el primero que fui a parar a la cárcel, aquí se trata de liderar y lograr victorias para el pueblo, de poder para inspirar, de poder para transformar, para que esta mayoría indiscutible que anhela tener comida en abundancia, poder trabajar para echar pa’ lante la familia, alcanzar los sueños y sentir seguridad en el futuro, se trata de lograr el cambio y no dejarlo escapar de las manos, de ganar y de celebrar cada pequeña victoria; los tachirenses se merecen hombres y mujeres dignas, valientes, que los guíen y que con transparencia les apoyen en conducir los destinos de todos, de unir todo este descontento y hacer un río caudaloso que nos arrastre a todos a la Democracia, a las oportunidades, donde podamos ver a nuestros hijos jugar seguros y crecer sin que tengan que sentir hambre nunca más.

Aquí estoy hablando claro, aquí estoy siendo transparente, hablo por mí mismo, libre aún cuando sigo preso, yo les digo que mi amada esposa Patricia, quien ha sido madre y padre de nuestros tres hijos, jamás dejará de luchar, porque hasta hoy ha estado al frente, al costo que sea, dando la cara de pie y con dignidad; y jamás dejará de defenderlos, jamás dejará de apoyarlos, jamás dejara de amarlos, porque ella jamás lo hizo conmigo; ella ha cargado con todas la responsabilidad de servir al pueblo, todo por amor, todo por la familia; ella será quien lidere a este pueblo hasta el Palacio de los Leones, y allí abrirá las puertas para que el pueblo lo tome, junto a la familia de los tachirenses caídos, junto las familias de los presos de conciencia, junto a nuestro pueblo noble y santo, al mismo que hoy han empobrecido y humillado, podrá con votos dar ejemplo y sacar de esta tierra a quien nos ha causado tanto daño, y allí no habrán más banderas de persecución y muerte, tendremos las banderas de la libertad izadas, en honor a la lucha de todos; y juntos desde allí defenderemos a cada tachirense para que no tenga que sentir miedo de quien le gobierna, sino que pueda levantar su mirada al horizonte, confiado de tener un apoyo, alguien que es como él y como ella, que es como todos y que vive lo que todos vivimos en carne propia, y es por esta verdad que Patricia, mi esposa jamás se rendirá, estará de pié, porque en Táchira Somos Libres y les pido que nos den su confianza para mantenernos libres siempre y después ir alumbrando.

Que Dios bendiga al pueblo del Táchira y que bendiga y de sabiduría mi amada Patricia para juntos alcanzar una nueva victoria para todos.

Daniel Ceballos

Preso Político de la Dictadura

Cárcel del Helicoide 20 de Agosto de 2017

