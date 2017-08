¡Cuidado! Nacho denunció venta ilegal de sus gorras en el país

Esta cuenta @nedonatti está estafando a la gente vendiéndole gorras de mi marca sin mi autorización, en Venezuela. Aún no entiendo cómo puede existir gente con tan bajos valores para delinquir de esa manera. Les pido por favor que me ayuden a reportarla hasta su desaparición. Qué abuso tan grande el de esta gente. La cuenta verdadera y original es @nedo_natti / hasta ahora no hay otra tienda autorizada y seguramente esta va a comercializar gorras de pésima calidad, comprando las gorras sin nada y mandándoles a bordar el logo. Repito, la cuenta original es @nedo_natti y la falsa es @nedonatti / Repórtala

