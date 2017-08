¡Contundente! Ortega Díaz desde Brasil: Tengo pruebas en contra de Maduro, Cabello, Saab y Rodríguez #23Ago

Este miércoles desde Brasil la ex fiscal Luisa Ortega Díaz denunció que la crisis política pone en peligro el equilibrio de toda la región. “En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro”.

“Tengo muchas pruebas”en contra de Maduro, Cabello, Saab y Rodríguez”, dijo.

Por su parte, Tarek William Saab posee seis expedientes por corrupción en Venezuela, relacionados con el desfalco de Pdvsa. “Podrán haber destruido los expediente, pero las copias verificadas están en mi poder”, dijo Ortega Díaz.

Solicitó la ayuda de sus colegas fiscales para que tomen medidas sobre los casos de corrupción que hay en Venezuela.

Durante su intervención en la cumbre de fiscales del Mercosur, exigió al gobierno venezolano respetar la constitución y permitir la apertura de un canal humanitario. “El pueblo venezolano sigue sin alimento, si medicinas ni justicia. No es extraño ver en Venezuela personas comiendo de la basura”.

Asimismo, los fiscales generales de Sudamérica dejaron ver el apoyo a la fiscal destituida de Venezuela, Luisa Ortega. “Te reconocemos como la fiscal general de Venezuela (…) Nuestra solidaridad contigo, Luisa, de Paraguay y de todos los ministerios públicos de la región porque creemos que [tu situación] es una bofetada a la democracia y al estado de derecho”, dijo el representante de Paraguay, Javier Díaz Verón.

Cabe recordar que Luisa Ortega llegó a Brasil con la promesa de denunciar supuestos vínculos de Maduro con la saga de corrupción de la constructora Odebrecht, que regó de sobornos a funcionarios de países latinoamericanos y de África.

Para finalizar pidió a la comunidad internacional no remitir ningún requerimiento de carácter penal que solicite el Estado Venezolano.

“Pido que no remitan al Estado venezolano ninguna solicitud de requerimiento de materia penal porque con seguridad van hacer destruidas. En Venezuela no hay garantía de justicia. Hay mucho interés de que no se investigue el narcotráfico”, dijo Ortega Díaz durante su intervención en la reunión de fiscales del Mercosur, que se celebra en Brasil.

