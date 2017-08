CNE notificó a Enzo Scarano que no está inhabilitado para ejercer cargos públicos

Enzo Scarano no tiene aún nada claro respecto a su estatus ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La tarde del martes recibió un oficio firmado y sellado desde el ente comicial en Caracas que detalla que no está inhabilitado políticamente para ejercer funciones públicas, pero aún aparece bloqueado en la página web de la institución.

El ex alcalde de San Diego aseguró que eso confirma lo que ha denunciado desde el 16 de marzo cuando supuestamente desde la Contraloría General de la República se dictó una medida de inhabilitación en su contra por 15 años. “Desde ese día he dicho que no me ha llegado ninguna comunicación al respecto”.

El equipo electoral de Scarano acudirá el jueves a la sede del CNE en Caracas para preguntar el estatus real del dirigente político de Cuentas Claras y ConEnzo y saber por qué desde el portal sigue bloqueado.

Scarano anunció el pasado sábado 19 de agosto su apoyo a la candidatura de Alejandro Feo La Cruz, luego de declinar su respaldo a Ylidio De Abreu. “No tomaré ninguna decisión en perjuicio de alguna división dentro de la unidad. No voy a caer en el juego del Gobierno, hay que ser muy responsable, sigo con la decisión que había tomado hasta que se aclare la situación”.

Insisitó en que ese limbo electoral en el que se encuentra es producto de la estrategia del Ejecutivo de obstaculizar el camino político a quienes son la primera opción de ganar las gobernaciones.

DC | El Carabobeño