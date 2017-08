Chyno Miranda sorprendió a su novia con una bella propuesta de matrimonio desde el Salto Ángel (Video)

Ella fue a Canaima a grabar un supuesto videoclip con su novio sin saber que estaba rumbo a su propuesta de matrimonio. Durante meses preparé toda esta aventura inolvidable. Soñaba con regalarle un momento único que jamás olvidara y hoy se hizo realidad. Baby espero que este detalle pueda retribuir aunque sea un poquito todo ese amor y bendiciones que me has regalado. Eres mi vida…. te casas conmigo???? @tashie_net 🌻 EL VÍDEO COMPLETO ESTA EN EL LINK DE MI BIO DE PERFIL !!!!!! Soy el hombre más feliz del mundo!!!!!! #Canaima #Venezuela Gracias Dios por este paraíso que diseñaste en mi hermoso país. No podía hacer esto en otro sitio que no fuera mi tierra!!!!!🇻🇪 GRACIAS!!!!! #ChynoYTashie Definitivamente el momento más importante de toda mi vida!!!!! Mis cómplices fueron @nunodirector @rennyoficial @aemorantes @elzitro @wakulodge #Muerte y toda la comunidad de Canaima que me ayudaron a realizar este sueño no se imaginan lo agradecido que estoy muchachos!!!!! Dios me los bendiga

