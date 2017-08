Chyno Miranda reveló el truco para cambiar su voz (Video)

Jesús Chyno Miranda reveló el truco para que su voz sonara completamente distinta al interpretar su primer tema como solista Quédate conmigo.

El cantante publicó en su cuenta personal de Instagram un video en el que se aprecia cómo al tomar aire de un globo, su voz cambia por completo en tanto entona el promocional que le dio paso a su carrera en solitario.

Luego de escucharse, al artista no le quedó otra que reír a todo pulmón, pues nunca se esperó el resultado del experimento.

“Ellos me prometieron que me iba a reír con el globo de helio… no tuve opción y aunque no recomiendo hacer estas cosas lo comparto con ustedes para que se rían un rato como yo”, escribió Miranda en el post.

DC | Caraota Digital