Carlos Ponce confiesa que Adamari López lo rechazó y le rompió el corazón

Carlos Ponce sigue siendo uno de los solteros más codiciado en los últimos meses.

Desde su ruptura con la actriz colombiana Ximena Duque tras una relación de seis años, a Ponce no se le ha conocido otra novia. En cambio, la colombiana ha rehecho su vida con una boda de ensueño con Jay Adkins.

Lo que pocos saben es que al protagonista de Silvana sin lana (Telemundo), a pesar de su apuesto parecido, no siempre le han hecho caso las mujeres a las que quiere conquistar.

Una de ellas fue Adamari López, con quien intentó tener una relación, reveló el actor en la reciente edición del segmento “Ruta con las estrellas” en el programa Al rojo vivo (Telemundo).

“¿Yo no se si leí o escuché una vez que tú le propusiste ser novio a Adamari López?”, le preguntó a Ponce el presentador Quique Usales.

“Ella dice que no se acuerda. Yo estaba en segundo grado, ella era una mujer mayor, estaba en tercer grado. Yo estaba enamoradísimo de Adamari y me dijo ‘¡no!’ Me rompió el corazón y me lo sigue rompiendo. Cada vez que la veo lo hace”, respondió el actor.

Durante la misma ruta, a Ponce lo sorprendieron con la llamada de la actriz Mónica Noguera, quien también se encuentra soltera y sin compromiso. Por eso aprovechó Usales para preguntarle si alguien le tiene el corazón cautivo.

DC | Agencias