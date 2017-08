Capriles rechazó pretensión de que ANC subordine a Poderes Públicos #18Ago

Este viernes, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, rechazó que el gobierno pretenda que los Poderes Públicos del país y amparados por la Carta Magna, queden subordinados ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Delcy Rodríguez quiere que todo el país y los poderes se subordinen a una constituyente fraudulenta. Creen que lo único que está por encima de la Constituyente es Dios”, dijo Capriles.

Tildó a la Comisión de la Verdad de la ANC, como de “persecución y odio”, al tiempo que calificó a Delcy Rodríguez, presidenta de tal delegación, como “incitadora al odio”.

Con respecto al reciente asesinato de 37 reclusos en el Centro de Detención Judicial del estado Amazonas (Puerto Ayacucho), el mandatario regional denunció que en fotografías se visualizan los cadáveres con las manos atrás. “¿Estamos frente a una ejecución? ¿Los ajusticiaron? Los venezolanos lidiamos con el terrorismo del gobierno”.

Lamentó que Nicolás Maduro no se haya pronunciado ante tal hecho de violencia, pero sí sobre lo ocurrido en Barcelona (España), acción calificada como terrorista y en el que al menos 13 personas murieron.

“Maduro habló de lo ocurrido en España, algo condenado por el mundo entero, pero hubo una masacre en el territorio nacional y no ha dicho ni una sola palabra al igual que el Defensor del Pueblo. No porque una persona esté en una cárcel no tiene derechos humanos. Los venezolanos tenemos que reaccionar y rechazar estos 37 asesinatos. No permitamos que la indignación mueva el odio que quiere el gobierno”, concluyó.

