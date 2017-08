Capriles rechazó la salida del aire de Caracol TV #24Ago

Ahora le tocó a @caracoltv Otro canal más fuera del aire! Con ello bajó la inseguridad? Bajó la inflación? Hay más comida? Más medicinas? Se resolvió algún problema? Sepa la comunidad internacional que esta es la "libertad" que pregona @nicolasmaduro De esto se ocupa, de intentar censurar las verdades, el gran problema que tiene es que hoy cada venezolano es una verdad que camina por las calles de nuestro país y el mundo! #24Agosto

