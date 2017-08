Calzadilla: La sanción económica más nefasta que tiene el pueblo venezolano es el propio gobierno

Tras las sanciones impuestas por EEUU contra el gobierno nacional, el diputado a la Asamblea Nacional y Secretario General de Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), Simón Calzadilla (Unidad-Aragua), aseguró que las medidas afectan a todos los venezolanos y que el país está hipotecado por culpa de un modelo político fracasado.

Calzadilla indicó que el problema que tenemos los venezolanos es un régimen político gobernante que usurpa la soberanía, viola la Constitución, la democracia y todas sus formas de Derechos Humanos.

En ese sentido, el también economista explicó que “la comunidad internacional hoy condena y rechaza al régimen de Nicolás Maduro por su accionar fuera de la Carta Magna, y es por ello que los gobiernos del mundo, han decidido soberanamente no seguir financiando al gobierno de Venezuela. La pregunta que tenemos que hacernos los venezolanos es: si en el año 97, estando el precio del barril de petróleo en $7 y la deuda externa era de $28.000 millones, ¿por qué en los últimos 10 años, cuando el crudo superó los $90 por barril, es decir 4 veces más de lo que recibió la Cuarta República, entonces tenemos una deuda externa de 210.000 millones de dólares? Con ese ingreso que tuvimos, no deberíamos ni tener deuda externa”.

El parlamentario por la tolda azul, destacó que de acuerdo a investigaciones que realizaron, el 70% de la deuda de PDVSA la tienen inversionistas norteamericanos que no pueden pagarla ni China, India o Rusia, “que tienen ya sanciones de EEUU. Tan mal que habla este gobierno del Imperio y contrajo una deuda de nuestro país precisamente con inversionistas de Estados Unidos, que ahora su gobierno, está decidiendo soberanamente, que no va a otorgar más créditos para refinanciar a Maduro, y de esa manera el gobierno tenga que pagar los bonos vencidos de hace cinco, seis y siete años, cuando el barril de petróleo estaba a $130 por barril. ¿Por qué si ganamos más dinero por renta petrolera nos endeudamos más? Y ahí es donde tenemos el problema de fondo: que no tenemos un país soberano sino un país hipotecado”.

Alertó que Maduro tiene quebrada la industria petrolera que “ya no produce tres millones de barriles de petróleo como lo producía hace 18 años, sino que ahora está produciendo 1.900.000 barriles ¿y eso es culpa de quién? ¿Del imperio o de la gerencia chavista y de Nicolás Maduro? Las Industrias venezolanas están quebradas por culpa de la gerencia chavista y de Nicolás Maduro”.

Simón Calzadilla finalizó enfatizando que se hace necesario que el Gobierno Nacional defina claramente el cronograma electoral para los comicios regionales, locales y presidenciales. Al mismo tiempo, llamó a ser transparentes “no quieren ser sancionados, entonces publiquen las listas de los corruptos por Cadivi y Cencoex”.

DC/NP