¡Ayudemos a Amelié! Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

“Una mujer que lee es peligrosa, peor una mujer que escribe es una bomba atómica”, Joseph Kapone.

Necesitamos un ángel… para la hija de la periodista zuliana Yeslaní Dávila, Amelié, de tan sólo 2 años y 9 nueve meses. Diagnosticada con Leucemia, la familia inició una intensa campaña de recolección de recursos económicos y de otros apoyos para mantener con vida a esta hermosa pequeña fuera del país, pues para nadie es un secreto que enfermarse en Venezuela es condenarse a morir sobre todo si la enfermedad es esta. En esta Ciudad y en este país, aún queda mucha, pero mucha gente con abundantes recursos económicos. Para estas personas ayudar casos como el de Amelié no es más que una pestaña del ojo que se les cae. Personas como estas no leen mi columna, pero sus colaboradores sí. Por favor, yo les pido a ustedes, a quienes trabajan para estos grandes potentados ponerse la mano en el corazón y presentar a sus jefes este y otros casos que se pueden solucionar con nada para sus acaudalados caballeros y damas pero que es todo para los padres de estos niños y es nada más y nada menos que la oportunidad de continuar viviendo para estos pequeños. Por el amor de Dios, ayudemos a Amelié a vivir. Este Gobierno la condena a morir en su tierra natal, no la condenemos nosotros con nuestra indiferencia.

Señor Gobernador… usted tiene todos los recursos y maneras para ser ese ángel que Amelié necesita. En nombre del Dios que nos une como hermanos, ayúdela a vivir.

Señora Eveling… usted también tiene como hacer de este infierno un camino menos martirizante. Por la Misericordia de Dios, ayude a Amelié.

Juan Pablo… dale a una mano a este caso. Todo lo que puedas hacer suma a esta campaña titánica de sacarla del país junto a su mamá para que comience su tratamiento.

Dr. Alaimo… Nadie más que usted tiene cómo hacerlo. Por favor, ayude. Dios se lo multiplicará no sólo a usted sino a todo el que pueda ayudar.

Peligro de invasión… Luego de conocer la atrocidad en el Parque Zoológico del Zulia, el asesinato de animales para consumo humano, me entero que fue invadida la Granja de la Universidad del Zulia que está en el frente del Zoo. Resulta que esta invasión puede extenderse a los terrenos mismos del Zoológico. Los lugareños han manifestado, sin ningún desparpajo ni vergüenza, que van los predios que están a la entrada del parque y también tomarán los terrenos de la Empresa Polar. En medio de esta crisis, esa invasión, la de la Granja de LUZ, ha pasado desapercibida. ¿Imagínense qué pasará con una invasión a los terrenos de Polar o los predios del Zu? La situación es tensa en el lugar y de peligro. Ojalá alguna Autoridad con autoridad, la atienda y ponga freno.

VPA Zulia con JPG… El partido Voluntad Popular en el Zulia definió su apoyo a Juan Pablo Guanipa y el aurinegro es su ficha a la Gobernación. La decisión por más estratégica, es acertada toda vez que el inscrito por VPA Zulia, Daniel Marín es un total desconocido para el ámbito electoral y otros escenarios políticos. Esta semana comenzó con la presentación de un estudio por parte del profesor Villa, en el que se muestra que Guanipa tiene casi 54 por ciento de apoyo popular. Esto no es cualquier cosa, es referencia directa de aceptación de su figura para ser el abanderado de la Unidad en las elecciones primarias. La medición se hizo en 25 parroquias y 114 sectores del estado. En estos números, la contendora más cercana es la Señora Eveling en segundo lugar con 25.49 por ciento. ¿Cómo se entiende esto? Sencillo, la gestión municipal no ha sido lo que nadie esperaba, ella no ha tocado suficiente el resto de la región y su partido base, Un Nuevo Tiempo, atraviesa desde hace rato, una situación compleja a lo interno que tiene a su militancia yéndose a otros partidos, entre esos otros, está Primero Justicia y Voluntad Popular.Cómo ya sabemos, hay entonces dos bloques opositores en el Zulia que este 10 de septiembre fecha definida para la celebración de las primarias, se enfrentarán con todo para que los candidatos, Eveling Trejo de Rosales o Juan Pablo Guanipa ganen. Siento que el resto de los aspirantes que irán a estas primarias lo harán con la intención de medirse y en función de los números que obtengan, negociar con el ganador de la primaria el apoyo. Me refiero a Yoel Salas, Carlos Alaimo y Miguel Ángel León. Hasta el jueves a las 6 de la tarde, no se sabía si alguno de estos tres últimos, habían formalizado su participación en la primaria pues aunque se inscribieron, se desconocían si habían cancelado los aranceles meritorios para su participación.Aunque yo de política no sé mucho, segura estoy que ambos bloques ya deben estar negociando con estos aspirantes de cara al 10S.

En el Zulia… para la primaria se habilitaron 109 centros de votación y 457 mesas electorales. El proceso será manual. En los ensayos hechos por los partidos, se estima que el elector que participe no tarde más de 30 segundos escogiendo a su abanderado. Me entero por Tuto Márquez, el secretario de organización de PJ, quien dio la información a los medios. Al proceso se podrá ir con la cédula vencida o vigente pero se debe votar en donde uno esté inscrito.

El peligro sigue… y esto no es falso. Desde este humilde espacio se advirtió el riesgo que se cierne sobre Guanipa, quien no sólo representa el reto al Rosalismo sino la afrenta al Gobierno en el Zulia. Un amigo que sostuvo una reunión privada con Guanipa me dijo que como nunca antes, había visto a Juan Pablo con coraje, dispuesto a luchar hasta el final y esta semana, leí en noticias locales a Manuel Rosales afirmando que aquí se debe negociar. Ambos detalles me parecen interesantes, pues eso quiere decir que las cosas no están fáciles para el Rosalismo y que la oportunidad que se abre a los pies del Guanipismo es lograble, mucho más que en otros momentos políticos del pasado. ¿Qué pasa si inhabilitan a Guanipa? Y esta es uno de los peligros que enfrenta el aurinegro, creo, pues no he hablado con nadie de PJ Zulia que me haya dicho esto, que el partido debe tener quien lo sustituya y quien capitalice todo el apoyo popular que esto generará a la figura del candidato de este bloque opositor. Para mí, si este escenario se da, el candidato del Gobierno a la reelección perderá mucho más de lo que ya ha perdido y la candidata del otro bloque opositor, aunque tenga el camino libre cernirá sobre sí una serie de dudas razones, es decir, el Rosalismo tendrá mucho que explicar no sólo a lo interno, sino también a la opinión pública. Como siempre les digo, estemos atentos, porque esto en verdad se pone muy pero muy interesante.

Fedecámaras-Zulia… El nuevo presidente de la patronal zuliana está demostrando que el puesto no le queda grande y que está hecho a la medida del momento político, social y empresarial que vive el país y su sector. Veo con mucha satisfacción que la vocería de los privados productivos tiene un digno y legítimo representante que está diciendo las cosas que se deben decir. Esto no se veía desde hace mucho tiempo y como dicen los viejos, el saco le queda la medida.A esto destaco, que como líder empresarial, Franco Cafoncelli, se tomó muy en serio la organización de eventos y espacios para conocer la realidad económica, política y social que le espera a Venezuela y es promotor principal de encuentros con los más destacados cerebros del saber del Zulia, así como la preparación de sesiones de orientación con respetados personajes nacionales como Jhon Magdaleno para el manejo más cercano de los posibles escenarios por venir entre los empresarios que aún apuesta por nuestra tierra como la tierra de la oportunidad. Sin duda me atrevo a decir, que el sector empresarial privado del Zulia debe estar bastante satisfecho o por lo menos es lo que intuyo, con las acciones de Cafoncelli.

De mal gusto… es escuchar las declaraciones de Manuel Rosales asegurando que él será garantía de no sé cuántas cosas cuando gane la Señora Eveling, pero más desagradable es escucharla a ella decir que ganará para que Manuel gobierne. De verdad, doy gracias a Dios porque esto tuvo un freno aparente esta semana. A quien se haya dado cuenta que ese discurso les estaba haciendo más daño que beneficio, mínimo tendrán que agradecerle mucho porque la candidata es ella no él aunque él sea el manejador. Este jueves 24 de agosto, por fin hablo ella sola. Dejó de ser la fachada de él a quien le sigue molestando que la prensa le haga preguntas incómodas como por ejemplo, qué pasó al fin con su habilitación política. La Señora Eveling es una mujer que cuando abre la boca con el corazón dice cosas con mucha razón. En un acto de apoyo de AD a su candidatura, ella expresó: “me siento ganadora porque voy con los mejores aliados”, en clara alusión a la estructura blanca. Esperemos que no vuelvan a virar la estrategia.

Una mano amiga para el Oeste… No es un drama, es una desgracia que se volvió la vida diaria. En el Oeste de Maracaibo, en los sectores Indio Mara, El Mamón y Cardonal Wayuu de la parroquia Idelfonso Vásquez, sus habitantes están hundidos en aguas negras. Los niños están llenos de Escabiosis de pies a cabezas o “sarna” como se conoce popularmente. Conozco esta triste realidad a través del programa de televisión “Maracaibo Irreverente”, que conduce Víctor Ruz. Así como él presentó esta realidad, con imágenes donde claramente se ven a los niños con laceraciones en la piel a causa de la Escabiosis, barrigones a causa de la malnutrición y brincando como grillos o sapos entre aguas putrefactas;Ruz propuso de inmediato llevar una jornada humanitaria a estos tres sectores para paliar la tan injusta realidad que viven estos pequeños y sus familias. Para materializar esta jornada están pidiendo la donación de cremas Nopucid, gotas de Ivergot y Albendazon en suspensión, así como cualquier tipo de alimento. Estos donativos, si usted puede darlos, contacte a Ruz en sus redes sociales o en su programa de televisión.No lo haga por él, hágalo por los cientos de niños que están cundidos en Indio Mara, El Mamón y Cardonal Wayuu y que están olvidados del mundo en Idelfonso Vásquez.

Por cierto…Víctor Ruz es el jefe de campaña de Juan Pablo Guanipa en Maracaibo. Su nueva base política, Voluntad Popular lo postuló y el muchacho entró. No puedo más que dar un voto de confianza al talento de este joven político, de este nuevo líder. Figuras como él encarnan “lo nuevo” de lo que vengo hablando desde hace tiempo en esta columna y que debemos apoyar. Es gente que se ha enfrentado a los dinosaurios de siempre, que ha recibido golpes del sistema dominante, de la estructura que sostiene al sistema que no deja a los nuevos talentos alzar vuelo con alas propias. Veremos cómo se desempeña Ruz en esta importante tarea y sin duda, también lo evaluaremos porque de su desempeño depende mucho el avivamiento del voto para este sector de la oposición que el próximo 10S tiene una contienda de película.

Apoyo al CNP… celebro la excelente iniciativa del Colegio Nacional de Periodistas para la recaudación de fondos. Se trata de cuatro talleres que se estarán dictando en el mes de septiembre con cuatro excelentes profesionales de la Comunicación. Nikary González estará dictando el taller de oratoria, Felipe dictará el taller de Periodismo de Sucesos, Letty Vásquez el de Producción de Noticiero para Radio y Televisión y Andreina Socorro el taller de Autoestima y Tarima. Los precios son los más accesibles. No dude en participar pues es una gran opción para actualizarse y estar en sintonía con los retos que nos presenta nuestra nueva sociedad. Recuerde que aún está a tiempo de ponerse al día con el CNP y pagar la colegiatura y la anualidad.

Súmate Zulia… Incesante el trabajo que realiza la organización Súmate en el estado Zulia. Oportunamente como siempre, nos están preparando material informativo de mucho interés. En esta oportunidad, nos están haciendo ver que las elecciones regionales se han convocado y no hay cronograma. También enciende la alarma sobre La Junta Regional Electoral que tienen sede en las OficianasRegionales Electorales, ORE, o donde ellas decidan. Esta gente, seleccionados al azar por el CNE son renovados cada año antes del 31 de marzo y este año no fueron renovados. Ellos conforman a los Miembros del Servicio Electoral. Desde abril que comenzaron los actos de pérdidas del Hilo Constitucional en el país y se estimaba que se harían elecciones porque era más que evidente que un proceso electoral el Gobierno perdería por no tener los votos, a este detalle se le pasó por alto, pero una vez con la convocatoria a elecciones andando en condiciones irregulares también como su celebración en octubre por ejemplo, vemos entonces que vamos a elecciones términos violatorios a la Norma Electoral: sin cronograma, con corte del RE al 15 de julio ysin renovación de los miembros del servicio electoral por nombrar sólo tres. Pero lo que más me preocupó es que cuando decido averiguar el asunto descubro que las Juntas Electorales Regionales para las primarias de este 10S están a cargo de funcionarios que trabajan en la ORE Zulia. El presidente y el secretario de las Juntas Electorales Regionales son dos funcionarios de la ORE Regional cuando deben ser personas que no estén involucradas o parcializadas con una tendencia política ya que ellos son veedores del proceso y proclamadores del ganador. Esto es delicado y con esto debemos estar muy atentos.

Imposición desde Caracas… En el Zulia los partidos no se han puesto de acuerdo para definir quiénes integrarán la Junta de Primarias para el evento del 10S. Resulta que debe haber un representante de cada candidato que va a participar en el proceso y hasta las 6 de la tarde de este jueves 24 de agosto no había consenso entre Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia para definir al Coordinador y el Secretario de esta Junta. En la teoría y en la práctica, en esta junta debe haber un delegado de cada figura que lo ideal es que sea un miembro de la Sociedad Civil, que oriente y diga qué es lo que hay que hacer y cómo va a ser el cronograma de trabajo. Lo cierto es que la pugna entre ambos partidos no ha permitido ver humo blanco en la escogencia de esta figuras. Todo indica que en el Zulia no se va a instalar y que la misma tendrá que ser impuesta desde Caracas. ¿Quién hace esto? Pues La Comisión Nacional de Primarias, cuyo coordinador nacional es un miembro de Súmate. Esperemos que nombren gente muy imparcial porque esta pelea en el Zulia se asoma a cuchillo súper afilado. Parece pelea de monos con hojilla.

Se está reescribiendo… el concepto secuestrado por un grupito de la palabra Unidad. Los más de 100 jóvenes que hoy están muertos sólo nos importan a unos pocos y ahora, un ejército de venezolanos a los que no le han matado ni un piojo en la lucha por la Libertad, están vendiendo el mensaje de que para atacar a la MUD no cuenten con ellos porque el enemigo es el Gobierno y esto es cierto, pero también son esos opositores, esa parte de la clase política que está negociando su existencia. Miren mis estimados lectores, ustedes pueden estar o no de acuerdo con mi opinión, pero aquí hay que entender que esto no se trata de si hay que ir o no votar, todos estamos claros que si hay elecciones debemos participar. Esto se trata de la profunda decepción que sentimos los venezolanos por parte de los indignos representantes que tenemos en la oposición negociando sus posiciones con un Gobierno que nos ha matado a nuestros hijos, que nos condena a morir de mengua en hospitales o nuestras casas a causas de enfermedades que tienen cura pero aquí son incurables porque no hay medicinas; se trata de que nadie nos podrá obligar a votar por gente que nos ha arrodillado, humillado, engañado y nos tiene pasando hambre y en la más vergonzosa mendicidad para llevarnos un pan a la boca. Amigos lectores, Martin King decía:

“Tendremos que arrepentirnos en esta generación no sólo por las acciones y palabras hijas del odio de los hombres malos, sino también por el inconcebible silencio atribuible a los hombres buenos”.

Pero cómo nos comemos los venezolanos que “los buenos”, los nuestros pues, están contribuyendo con quienes oprimen. ¿Acaso ellos no se convierten así en opresores también? Discúlpenme, pero yo creo que sí. Por eso es que muchos tenemos el coraje de ser indiferentes a sus propuestas, inmunes a sus discursos, sordos a sus llamados aunque lamentablemente, esto beneficie al Gobierno lo que el Gobierno usa muy bien. Ya dijo Maduro que tantos muertos para que la oposición termine en la oficina de Tibisay Lucena inscribiéndose para las elecciones. Dios los perdone porque el pueblo al que le duele este y otros dolores, les pasará factura, por mucho que salgamos a votar.

¿Lo han abandonado?En muy mal estado de salud está el Magistrado designado por la Asamblea Nacional, Ángel Zerpa. Javier Mayorca, periodista de sucesos, a través de las redes sociales hace el alerta con datos que maneja desde el Sebin. Dios lo ayude a resistir porque lo que se dice es que a duras penas a los detenidos en el Helicoide, les están dando 15 gramos de comida al día.

Los bombazos de LOD… La Fiscal Luisa Ortega Díaz luego de haber salido exitosamente del territorio ha revelado cosas muy importantes, como por ejemplo, Maduro es el dueño de la empresa que trae los alimentos que se reparten a través del CLAP. Este entre otros bombazos aún no cambian nuestra triste realidad y la verdad, es que no creo que logren mayor impacto que el ganar sendos titulares en las noticias, es decir, aún sigo sin verle el queso a la tostada de LOD.

¡Qué buena vaina! Ahora Panamá pedirá visa a los venezolanos para que entremos a su territorio como si nosotros les hubiéramos puestos trabas a ellos cuando en la época de Noriega huyeron de aquellos horrores a nuestro país. Así es la vida, pero allá arriba está Dios que no se queda con nada ajeno. ¡De menos mal que su corazón está con nosotros en esta lucha!

Vienen por las redes… Tengo rato escribiendo esto pero ante la convulsión país nadie le presta mayor atención. Ya sacaron otro canal de la programación nacional de las cableoperadoras de televisión. El turno fue para Caracol TV, canal colombiano que diariamente dedica un segmento a nuestra dura realidad. ¿Quién ha dicho algo? Nadie. Hasta que no se entienda que la lucha por la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información Veraz no es tarea exclusiva de los periodistas que ya no sabemos qué más hacer para decir lo que está pasando en el país, es una lucha de TODOS, el avance del Gobierno Totalitario no encontrará freno.

Ahora es la ley contra el odio… ¿Se la autoaplicarán? ¡No creo!

Ejercicios militares… están asustados en los Estados Unidos. Informantes del Imperio aseguran que el Gobierno de Norteamérica dejará de amenazar al Gobierno de Venezuela ante la demostración del poderío armamentista y la fuerza del pie de guerra.

Raro… Escuché en la radio de Miraflores un mensaje para los Venezolanos: “Paramacay, Paramacay, Paramacay”. No entendí la vaina, lo juro. Si alguien me puede explicar le agradezco darme luces porque de verdad el mensaje me parece bastante extraño.

Esta semana a la callada… con el uso de los bienes del Estado han hecho una feria de corotos del programa social “Mi Casa Bien Equipada”. Aquí en Maracaibo entregaron los corotos en la BARU, la Base Aérea Rafael Urdaneta. Allí cientos de trabajadores del Estado agarraron Aires Acondicionados en 200 mil bolos; neveras en 400 mil y así, televisores, cocinas y otros electrodomésticos a precio de gallina flaca. ¡Viva la Revolución!

Hoy viernes… Se presentará a los medios de comunicación y a la opinión pública a los miembros del Comando de Campaña de Juan Pablo Guanipa. Por el partido naranja Desiré Barboza, Gustavo Ruiz, Víctor Ruz y Gustavo Fernández, serán parte del tren. Fernández, ha sido designado jefe de campaña en San Francisco, quien con este nombramiento sella el liderazgo opositor en el sur. Todos los sectores que apoyan a Guanipa tendrán participación en este Comando de Campaña que busca hacer una recomposición de las fuerzas políticas en la Región.

Al cierre… Me entero que el Copei del Zulia que representa Rogelio Boscán y que responde a la línea de Roberto Enriquez, dijo que va a apoyar a Juan Pablo Guanipa a la Gobernación del Zulia.

Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

DC / Yrmana Almarza / Me lo dijo un Pajarito / @Yrmana