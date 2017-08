Arreaza fue increpado por venezolana en Central Park y Samuel Moncada lo defendió (Video)

“Yo les tengo una pregunta, no les da pena, nadie me está pagando, yo vivo acá (…) no les da pena, gente que está muriendo de hambre, no hay medicinas en Venezuela, ustedes son unos asesinos“, espetó la venezolana a Moncada, quien salió en defensa de Arreaza. ¿Quién te está pagando? fue lo primero que preguntó el polémico funcionario

El canciller de la República Jorge Arreaza, ha mostrado ser un funcionario de bajo perfil durante sus múltiples cargos ejercidos en el régimen bolivariano, sin embargo, está expuesto al escarnio público al igual que cualquier ciudadano común.

Mientras descansaba en Central Park, uno de los mayores íconos del “imperio yanqui”, el canciller de la República, Jorge Arreaza, fue increpado e insultado por una venezolana que pasaba y lo reconoció.

Pero, tuvo su defensor, Samuel Moncada, salió a rescatar a su paisano.

No es un secreto que los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro la pasan mal cuando están lejos de la dictadura, en especial en países libres en donde las personas les pueden “cantar sus verdades” de frente. El último caso de escrache se evidenció en México contra el alcalde Jorge Rodríguez. Sin embargo, ahora fue el turno de Samuel Moncada y Jorge Arreaza.

Los funcionarios se encontraban en el “cochino” imperio por una participación en la Organización de las Naciones Unidas.

Recientemente ha circulado un video en las redes sociales donde se aprecia al canciller venezolano junto a Samuel Moncada, viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, en un corredor de Central Park, en el corazón de Nueva York, la Gran Manzana del “Imperio”, donde una venezolana los increpó.

Jorge Rodríguez fue visto en México, lo insultan y responde con agresión (Video)

“Yo les tengo una pregunta, no les da pena, nadie me está pagando, yo vivo acá (…) no les da pena, gente que está muriendo de hambre, no hay medicinas en Venezuela, ustedes son unos asesinos“, espetó la venezolana a Moncada, quien salió en defensa de Arreaza. ¿Quién te está pagando? fue lo primero que preguntó el polémico funcionario.

DC/EC