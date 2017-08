Animadora de Portadas tiene nuevo novio ¡Entérate!

¿Felices los 4? Hace par de semanas atrás quedamos en shock cuando a través de un comunicado en Instagram, la animadora @kerlyruiz85 anunciaba que había decidido separarse del llamado Estratega de las Redes, Irrael Gomez. Hace solo 2 semanas, La animadora a través de su cuenta expresaba que lo hacía por la felicidad de ella y su hija, que era lo único que le importaba para tomar semejante decisión. Pero eso no quedó ahí, para sorpresa de todos y de nuestros informantes, la animadora Kerly Ruiz fue vista el pasado viernes ¡agarrada de manos con un hombre de profesión abogado llamado Ernesto Montoya en plena obra de La Vanessa Senior! Como dirían por ahí: " a Rey muerto, Rey puesto además para nadie es un secreto que @irrael no es ningún santo y han sido varias las mujeres con las que se le ha vinculado entre ellas la actual #ChicaDelOso @georginamazzeo

