Alex Syntek dijo que el “reguetón viene de los simios” y tuvo que disculparse (Video)

El cantante mexicano Alex Sintek se vio envuelto en una gran polémica al asegurar que el reguetón “es una música que te droga” y que este proviene “de los simios”, declaraciones que lo llevaron posteriormente a pedir disculpas a todos los amantes del género urbano, así como a los artistas que hacen este tipo de música.

“No es por mala onda, pero el reguetón me tiene hasta la madre… siento que es una música muy de fuga, como que te droga y no te deja pensar“, expresó durante una entrevista en el programa Saga Live. “viene de los simios… y no estoy en desacuerdo con ningún género, estoy en desacuerdo con la falta de versatilidad”, continuó diciendo, criticando de esta manera la música de grandes exponentes de la música urbana, como Daddy Yankee, Don Omar, entre otros.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en cuestionar las declaraciones del intérprete de “Te soné” por considerarlas despectivas. “Alex, como artista le debe tener respeto a la música, sea cual sea”, “la gente que es buena en algo edifica, no critica y demuestra lo que es”, “¿cómo va a llamar música de simios? Parece que no tiene argumentos se nota su envidia”, fueron algunas de las reacciones.

Ante la gran cantidad de críticas, el cantante pidió disculpas a través de su cuenta en Instagram. “Reconozco que me equivoqué en la forma de expresarme. Respeto a quien escuche o se dedique al reguetón”, escribió en la publicación.

Asimismo, dijo que, aunque el reguetón no es un género que le atraiga, reitera su compromiso con la diversidad musical.

"El reggaeton viene de los simios" así se expresa el cantante mexicano @syntekoficial y critica fuertemente a este género musical. 🎥: Saga Live A post shared by Despierta America (@despiertamerica) on Aug 30, 2017 at 5:57am PDT

Reconozco que me equivoqué en la forma de expresarme. Respeto a quien escuche o se dedique al reguetón. En lo particular no es un género que me atraiga pero reitero mi compromiso con la diversidad musical y el gusto de cada quién. A post shared by syntekoficial (@syntekoficial) on Aug 30, 2017 at 5:43am PDT

DC | EC