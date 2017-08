¡Al estilo de los cantantes! Rafael Lacava se quitó la camisa para inscribir su candidatura por la gobernación de Carabobo

Tras formalizar su inscripción como candidato a la Gobernación del estado Carabobo por el Psuv, Rafael Lacava, se quitó la camisa y la lanzó al público. El vídeo rápidamente se viralizó en las redes sociales, y ha generado una gran cantidad de comentarios, negativos en su gran mayoría. Lacava fue electo en 2008 y en 2013 como alcalde de Puerto Cabello. Sin embargo, en agosto de 2016 renunció porque dijo que se encontraba mal de salud, debido a la reincidencia del cáncer. Redacción @ElTubazo #Anzoátegui #Barcelona #carabobo #caracas #eltubazo #lacava #Psuv #puertocabello #rafaellacava #valencia #venezuela #14agosto

