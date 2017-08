Agricultura, pero en libertad. Por José Contreras (@contrerasj402)

El camino por recorrer; Venezuela ocupa, entre 22 países latinoamericanos para los que existen estadísticas recientes, la cuarta posición en el comercio agrícola y alimentario. El total de nuestras transacciones per capitas es solo superior a las de Haití, Perú y Bolivia y las exportaciones por habitante apenas superan a las de Haití. En importaciones estamos ubicados en el octavo lugar entre esos 22 países, lo que indica que nuestro problema, si queremos admitir que existe alguno, no es que importamos mucho, sino que no exportamos casi nada.

En Venezuela se pueden producir rubros agricolas en forma competitiva si se crea un entorno adecuado, que ha de partir una vez que logremos la Libertad tan anhelada por la mayoría del pueblo venezolano.

Desde el Movimiento de Salvación Nacional en Resistencia MSN y la Junta Patriótica, en reunión sostenida por sus principales voceros como lo son Pablo Medina, Padre José Palmar y el Ing. Jose Contreras, decidimos acompañar la propuesta presentada por la Organización Política Independiente NUVIPA en el Zulia como alternativa Democrática de Centro a la Gobernación del Estado llevando como abanderado al Empresario y Lic. MIGUEL ÁNGEL LEÓN.

Su identificación plena con la lucha por libertad de la Sociedad Civil y de la Resistencia organizada, se ha convertido en la alternativa como tercera via para el rescate de esos valores, de la esperanza y desde luego una luz en ese camino a recorrer.

Desde el Zulia razones sobran, la fortaleza de nuestro gentilicio y la bendición de contar con un estado donde todo, pero todo puede producirse y desde luego darnos la oportunidad de exportar valor agregado, como modelo y ejemplo a seguir por el resto del país.

La lucha por la conquista de espacios no parte, ni debe partir desde los intereses particulares.

Corresponde en estos momentos construir una unidad de propósito sobre la base, fundamentos y principios que reúnan los intereses colectivos o de bien común.

De los que quieren y necesitan nuestros amados connacionales.

Despertemos la Conciencia Ciudadana y Popular y así juntos construyamos la nueva sociedad Zuliana desde el Zulia para todos los Venezolanos.

DC / Ing. José Contreras / Jefe del Comando de Campaña Regional del Candidato a la Gobernación del Estado Zulia Miguel Ángel León por NUVIPA / @contrerasj402