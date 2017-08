9 razones para empezar a comer gelatina todos los días

1) UÑAS, CABELLO, DIENTES Y PIEL MÁS SALUDABLES

No, no es solo porque es riquísima y no te hace engordar, ¡hay muchos otros beneficios que ofrece la gelatina! Sigue leyendo para descubrirlos:

Todos queremos siempre tener el cabello, las uñas, los dientes y la piel más saludables, y estamos en una búsqueda constante de tratamientos que sirvan para este fin. Lo que pocas personas saben es que el elemento en común que tienen estos productos es la queratina y ¿adivina que tiene queratina? ¡La gelatina! Así es, así que olvídate de estar gastándote mucho dinero en productos, ¡mejor cómete una deliciosa gelatina!

2) CONTROLA EL PESO

La gelatina contiene fibra y proteínas, lo que te da una sensación de saciedad y evita que caigas en la tentación de picar cosas dulces o poco saludables. A la vez, estimula el metabolismo, razones que convierten a la gelatina en el postre ideal para comer cuando estás a dieta.

3) AYUDA A SANAR LAS HERIDAS

Todas las heridas: cortadas, rasguños, corazones rotos… Bueno, está bien, quizá para lo último tengas que comer MUCHA gelatina, pero seguro que te confortará y te sentirás un poco mejor después de una gelatina. Ahora, hablando en serio, la gelatina contiene glicina y proteínas, que ayudan a generar nueva piel, reducir la inflamación y cicatrizar más rápido, ¡esta es solo una de varias increíbles propiedades de la gelatina!

4) MEJORA LA SALUD DE HUESOS Y ARTICULACIONES

Las proteínas de la gelatina, además del selenio, fósforo y cobre aumentan la densidad mineral de los huesos y hacen que se mantengan fuertes. Además, la gelatina también reduce la inflamación que afecta las articulaciones y ayuda a desarrollar el cartílago.

5) MEJORA LA CALIDAD DEL SUEÑO

Si quieres mejorar la calidad de tu sueño, prueba comer una porción de gelatina antes de ir a la cama. La glicina de este dulce estimula la producción de neurotransmisores y enzimas que hacen que puedas dormir durante más tiempo y más profundo.

6) FAVORECE LA DIGESTIÓN

Debido a que la gelatina se mezcla fácilmente con el agua, el organismo tiene mayor facilidad para absorber la fibra que contiene. Este alimento también estimula los jugos digestivos y los movimientos intestinales, así que si comes gelatina más a menudo, te darás cuenta de que alivia los problemas de estreñimiento y dificultad para absorber nutrientes.

7) COMBATE EL ENVEJECIMIENTO

La gelatina consiste, entre otras cosas, en colágeno seco, un elemento muy importante para conservar la piel, ya que mejora su elasticidad y hace que se mantenga firme y con un aspecto joven durante más tiempo.

8) ESTIMULA EL SISTEMA INMUNITARIO

Otro aminoácido que contiene la gelatina es la prolina, un químico que favorece el sistema inmunitario, así que comer este dulce te ayudará a combatir las enfermedades y mantenerte saludable durante más tiempo.

9) ALIVIA LAS ALERGIAS

Muchas alergias son el resultado de un intestino que no puede procesar determinadas sustancias. Comer gelatina no solo le hará bien a tu intestino sino que, además, disminuirá los problemas asociados a las alergias.

Bueno, ahora que conoces todas los increíbles beneficios de este alimento, ¿qué esperas? ¡A comer gelatina todo el mundo!

