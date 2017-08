47 empleados de Avianca denuncian que fueron despedidos sin respetar acuerdos suscritos

47 empleados venezolanos de la aerolínea Avianca denunciaron la violación de sus derechos humanos, tras el anuncio que les hizo un tercero, del finiquito de su relación con la empresa colombiana sin haber discutido los supuestos acuerdos que habrían sido ofrecidos por la gerencia de recursos humanos de Bogotá.

Luego de que la aerolínea anunciara el pasado 16 de agosto el cese de las operaciones hacia y desde Venezuela, los 47 empleados: 33 que laboraban en el aeropuerto de Maiquetía y 14 en la oficina comercial de Caracas; indicaron que les pidieron tranquilidad porque la empresa no los iba a abandonar, que se harían indemnizaciones y quienes quisieran ser trasladados a otros centros de operaciones en otros países, podrían aplicar para esos traslados.

“Todo fue muy bonito, a través de videoconferencias con el equipo de Recursos Humanos en Bogotá. Pero desde hace dos días la situación cambió drásticamente. De ser empleados felicitados por hacer frente a la crisis de la empresa, cuando el 27 de julio decidieron no volar más y dejar varados a cientos de pasajeros, pasamos a ser parias, pues en Bogotá dicen que ya no tienen que hablar nada con nosotros, que nos entendamos con un abogado que nos liquidará y ya”, explicó a El Pitazo uno de los empleados de Avianca, con más de nueve años de experiencia laboral en esa empresa.

Contaron que el pasado 14 de agosto recibieron un correo electrónico en donde se les citó para ser atendidos en tres grupos en el bufete Littler por el abogado Wilmer Barrios, en Caracas. De acuerdo con el correo, allí recibirían información de su interés, sin precisar mayores detalles.

“La sorpresa es que cuando llegamos, este abogado Barrios nos dice que nuestra relación laboral con Avianca está concluida desde ese momento. Que los encargados de las oficinas entreguen las llaves y que no tenemos que acudir ni a Maiquetía, ni a la oficina de Caracas y que luego él nos llamara para hablarnos del pago de la liquidación que corresponda. Esto nos pareció un abuso. Además pedimos al abogado que nos mostrase un documento, un poder, donde se muestre que él es el representante legal de Avianca, y simplemente se molestó y nos dijo que quien no lo quisiera escuchar entonces que se fuera. Nosotros somos empleados de Avianca. No unos objetos de quita y pon. No puede ser que la empresa vulnere nuestros derechos laborales de esta manera”, relató otra empleada de la aerolínea con una década de trabajo.

