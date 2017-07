Voluntad Popular exige la libertad plena para el concejal Ángel Machado y todo su equipo

Nulidad de toda la causa montada en contra del concejal Ángel Machado, de los periodistas Alberto Cabrera y Antonio Medina y de los diez motorizados, es la exigencia de la dirección de Voluntad Popular en el Zulia, así lo expresaron en rueda de prensa ofrecida la mañana de este sábado desde su sede.

“Exigimos la nulidad de todo el acto y por ende la libertad plena de todos nuestros compañeros. Denunciamos al Fiscal Militar 21 Manuel Barrera por incurrir montaje de pruebas y vicio en todas las actas. Allí no hay comisión de delito alguno, todos estábamos cumpliendo nuestras funciones, unos en su labor periodística, otros, funciones de acuerdo a nuestro rol y otros sencillamente prestando un servicio. Ellos con su gallardía, con su valentía son jóvenes honestos, trabajadores que lo único que han hecho es aportar un granito de arena para construir el cambio por el que todos luchamos”, dijo la diputada de la Asamblea Nacional Desiree Barboza.

La portavoz principal del partido progresista en el Zulia manifestó su desconcierto por el traslado sorpresivo del concejal Ángel Machado junto a once de sus compañeros a la Cárcel de Procesados Militares de Santa Ana, hecho registrado a las 3:00 de la madrugada se este sábado.

“¿Cómo es que en tan pocas horas, en la madrugada llega el oficio de traslado a Santa Ana, saltándose todos los procedimientos administrativos y legales, ¿Cómo es que habiendo hacinamiento en esa cárcel y con suspensión de traslados se haya producido esta movilización de forma tan abrupta?. Por ello denunciamos esta nueva arbitrariedad y esta violación a los derechos humanos de todos ellos”, señaló la coordinadora regional de la tolda naranja.

No prescriben

“Entiendan bien: Teniente Perche, Teniente Coronel Camacaro, Reverol, Fiscal Militar Barrera y gobernador Arias Cárdenas, que con estas detenciones arbitrarias y estas medidas de privativas contra inocentes civiles, están cometiendo crímenes de lesa humanidad, delitos estos que no prescriben, y que pronto a todos ustedes les alcanzará la verdadera justicia”, indicó Barboza.

Sostiene la diputada de la Asamblea Nacional que esto se trata de un claro caso de persecución política, que lo que no entiende el dictador es que hoy son millones de venezolanos que tienen la determinación de restituir la democracia, de recuperar la libertad, “que ha estado en manos de unos asesinos que no merecen portar esos uniformes, que son para defender la Constitución y el pueblo, y no para cumplir órdenes de un tirano”.

Tranca tu calle

Para Barboza, lo que ocurra este domingo en Venezuela va a ser responsabilidad de Nicolás Maduro, de todo su combo y todos estos tenientes, coroneles y gobernadores.

“Al Zulia y a Venezuela vamos a mantenernos firmes en la convicción de seguir en la lucha, el quiebre de esta dictadura esta cerca. Este domingo tranquemos al país, tranquemos nuestra calle, tranquemos las avenidas. Nuestra dirigencia estará resteada al frente con la gente hasta conquistar la democracia, las horas que sean necesarias, lograr la libertad de todos los nuestros y de toda Venezuela”.

DC/NP