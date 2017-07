Vivienda de la diputada Keyrineth Fernández del Psuv en el Zulia fue atacada

Eran aproximadamente 12:15 de la madrugada cuando abrieron fuego en contra de la vivienda de la diputada a la Asamblea Nacional por el Psuv, Keyrineth Fernández, ubicada en la calle Venezuela del municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia, frente al urbanismo Padre Alfonso Cobo.

Fernández es candidata a la Constituyente y se encontraba reunida con su equipo de trabajo y 20 personas más entre ellos tres niños.

“No puedo señalar ni acusar a nadie, no tengo problemas con nadie, soy diputada a la AN y no sé si ésto tendrá alguna razón política, pero aprovecho para hacer un llamado a la paz”, dijo.