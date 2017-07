Vicepresidente Mike Pence se comunicó con Leopoldo López en nombre de Trump en “apoyo al pueblo venezolano” #28Jul

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, conversó con Leopoldo López en la tarde de este viernes.

“He hablado con el prisionero político venezolano Leopoldo López, le he comunicado en nombre del presidente Trump que los Estados Unidos se mantienen en apoyo al pueblo de Venezuela”, afirmó Pence en un tuit.

Pence abordó la terrible situación en Venezuela y en nombre del Presidente Trump, el Vicepresidente afirmó firmemente que Estados Unidos se mantiene con el pueblo venezolano y elogió al Sr. López por su valentía y defensa abierta de la democracia venezolana a pesar de su actual detención bajo arresto domiciliario.

El vicepresidente Pence pidió una vez más la liberación total e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela, elecciones libres y justas, restauración de la Asamblea Nacional y respeto a los derechos humanos en Venezuela.

El vicepresidente también reiteró la promesa del presidente Trump de que si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el domingo 30 de julio, Estados Unidos responderá con acciones económicas fuertes y rápidas.

Spoke w/ Venezuelan political prisoner & activist Leopoldo López. Told him on behalf of @POTUS, the U.S stands with the Venezuelan people. pic.twitter.com/QIKQmNSjST

— Vice President Pence (@VP) July 28, 2017