Venezolanos rechazan el antejuicio de mérito contra la Fiscal General de la República #1Jul

Dirigentes nacionales de Voluntad Popular, acompañados de los vecinos organizados por el cambio, se concentraron en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Los Ruices, para participar en la movilización convocada por la Unidad Democrática, #VzlaDefiendeLaDemocracia, para rechazar el antejuicio de mérito a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por expresar su descontento en contra de la constituyente fraudulenta de Nicolás Maduro.

El coordinador nacional encargado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, aseguró que en dictadura, disentir del régimen es un crimen. “Hoy seguimos en la calle defendiendo la democracia y la libertad de nuestro país. ¡No tenemos miedo! No hay forma que sometan a una población. Está es un lucha de todo un pueblo que está revelado en contra de una dictadura. Hoy la Fiscalía está del lado de la Constitución y demuestra que sí podemos reconstruir al país. El mensaje de hoy es muy claro, la Fiscalía General de la República representa dos cosas: primero, una institución que por mucho tiempo estuvo al servicio de la dictadura y que hoy está al servicio de la Constitución; y en segundo, representa para los venezolanos la oportunidad de reconciliar al país. Al resto de los Poderes Públicos, sigan el ejemplo de la Fiscal General, el único camino para la paz es ponerse del lado del pueblo. Si Nicolás Maduro no nos quiere escuchar en elecciones generales, nos va a tener que escuchar en las calles. El Mismo Tribunal Supremo de Justicia que destruye la democracia quiere remover ilegalmente a la Fiscal”.

En ese sentido, el presidente de la comisión de Contraloría, diputado Juan Guaidó, afirmó que Nicolás Maduro cree que con su violencia y su represión los venezolanos dejarán las calles. “Barquisimeto está hoy resistiendo, Guayana está resistiendo, el Zulia y toda Venezuela. Le van a tener que echar bolas para sacarnos de la calle. No hay bomba, perdigón ni militar que pueda detener a un pueblo. A todos esos funcionarios les decimos que son bienvenidos al lado correcto de la historia, son bienvenidos a este lado de defensa de la Constitución. Lo único que le queda a este régimen es el terror, pero no nos vamos a dejar meter miedo por un narcotraficante. Tuve suerte porque me dispararon en el cuello un balín de plástico, a otros le dispararon una metra y hoy no están con nosotros. La lucha de todos nuestros héroes caídos no será en vano, y no lo digo por la Asamblea o la Fiscalía, sino por todos los venezolanos. Hoy estos chamos de la resistencia tienen la calle para defender su futuro y no la vamos a abandonar hasta lograr los objetivos”.

Guaidó insistió que más miedo da lo que pretende Nicolás Maduro con el fraude constituyente, que muy lejos está de resolver los verdaderos problemas del país. “Miedo da llegar al IVSS de la Guaira y que no haya diálisis, miedo da ir a buscar una medicina y que no haya, miedo da despedir a un hijo que se va del país a buscar calidad de vida. No van a lograr el 30 de julio implementar ese fraude. Este régimen es tan malo que hasta sin gente se quedó. No controlan nada, porque hasta un helicóptero les robaron. Lo único que le queda son malandros y paramilitares armados, mal pagados, por cierto. Tenemos la convicción de que lo vamos a lograr y no permitamos que nos quiebren, porque si bien la tentación de la violencia es muy grande, nosotros ganamos con la no violencia. Tenemos 29 días para impedir ese fraude. Todos nos preguntan ¿hasta cuándo? Y yo les respondo que hasta que estemos todos a la misma hora, en el mismo lugar en las calles protestando. La única manera de que se enfríe la calle es que nosotros lo permitamos”.

Para el diputado por el estado Bolívar, Francisco Sucre, los venezolanos no van permitir la imposición de un modelo fracasado que tiene a millones de venezolanos comiendo de la basura. “Hoy de nuevo en las calles en el día 92 de la resistencia. Los venezolanos estamos en un dilema muy claro, dictadura o democracia, somos millones de venezolanos que no vamos a permitir esta dictadura que hoy pretende imponerse en Venezuela y nos institucionalice este modelo fracasado, que nos tiene en una crisis humanitaria en ascenso, millones de venezolanos comen hoy de la basura. Ahora, pretenden institucionalizarlo violando la Constitución a través de este proceso constituyente, que es un evento del PSUV. Nosotros desde la Asamblea Nacional vamos a tomar acciones para evitar este proceso fraudulento, ningún venezolano va tener futuro si este modelo se lleva a cabo”.

Por su parte, el dirigente nacional y concejal Alfredo Jimeno expresó que a mayor represión más organización de los vecinos en cada parroquia. “En el día 92 de la resistencia, de protesta, estamos sumando más voluntades en contra de esta represión asesina que ha planteado el gobierno desde que Nicolás Maduro dijo que si no era con los votos, era con las armas para defender la mal llamada revolución. El mensaje es muy claro a mayor represión más organización, por eso estamos aquí. La organización vecinal y social es fundamental para evitar ese fraude constituyente de Nicolás Maduro. Nadie nos va sacar de la calle, ni nos va quitar el optimismo de que estamos en el camino correcto y de que queremos un cambio”.

El concejal del municipio Los Salías, Tirso Flores, envió un mensaje de fuerza a las familias de Barquisimeto en el estado Lara, víctimas de la brutal represión del régimen. “Hoy expresamos solidaridad con nuestro pueblo de Barquisimeto que lleva 24 horas asediada por grupos colectivos y ha dejado víctimas fatales, expresamos nuestro mensaje de esperanza. Hoy 92 días de la resistencia, le decimos a Nicolás Maduro que no hay bala, no hay tanqueta, no hay contingente militar suficiente que pare al pueblo venezolano en su lucha por el cambio”.

Para el diputado del Consejo Legislativo del estado Miranda, Cipriano Heredia, el proceso constituyente es “un fraude a la Constitución y la democracia, no solamente porque Nicolás Maduro lo está convocando, sino porque viola el principio de universalidad del voto. Es una oferta engañosa, esa constituyente no es para crear beneficios sociales, no es para elevar a la Constitución las misiones, sino para instaurar una dictadura comunista en Venezuela que nos va robar las instituciones republicanas, nos va robar el futuro y va instaurar un modelo hambreador que ya está andando y tiene a millones de venezolanos comiendo de la basura”.

Líderes regionales gritan #VzlaDefiendeLaDemocracia

El Responsable de Voluntad Popular en Carabobo, Alejandro Feo La Cruz, denunció que el régimen pretende apartar del camino a los funcionarios que, apegados a la ética, cumplen con su labor en defensa de la Carta Magna. Durante su participación en la movilización pacífica realizada en Valencia, precisó que la actuación de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha estado apegada al ejercicio de sus funciones en defensa de la Constitución.

“Se ejecuta una fraudulenta Constituyente con la que pretenden vulnerar los derechos del pueblo. El Gobierno solo le pasa factura a la Fiscal por denunciar la pretensión de ir a una Constituyente sin consultar al pueblo, por reconocer que este Gobierno no es capaz de ganar una elección, por llamar a desconocer las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, por señalar que en Venezuela se rompió el hilo constitucional, por denunciar las violaciones a derechos humanos de manifestantes en las protestas y por citar a Antonio Benavides Torres por estas últimas actuaciones. Estamos frente a una maniobra en la que van a terminar quedándose más solos de lo que ya están por sus intenciones de aferrarse indefinidamente al poder”.

Un grupo significativo de mujeres marcharon en contra del fraude Constituyente por las principales calles del municipio San Felipe, a pesar de que los funcionarios interrumpieron en varias ocasiones la manifestación, mujeres aguerridas y luchadoras burlaron la seguridad del estado. Carla Salazar, dirigente regional del Estado, manifestó que “hicimos historia, hoy 1 de Julio las mujeres yaracuyanas decidimos salir a las calles para continuar en resistencia porque no estamos de acuerdo con el fraude Constituyente, y cuál es nuestra sorpresa, llegamos a la gobernación, ¿Julio León cómo que la 5ta avenida y la avenida Caracas están prohibidas para los manifestantes?, aquí estamos y aquí nos quedamos”.

Por su parte, el coordinador regional de Yaracuy, Gabriel Gallo, acompañó la concentración de mujeres y afirmó ” felicito a las mujeres de la Unidad Democrática y la sociedad civil que se encuentra en resistencia, por ser ejemplo, por ser el pilar de sus hogares y por luchar por la democracia en el país, seguiremos en las calles hasta lograr el país que todos queremos”

