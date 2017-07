Vea el dramático relato de lo que vivió la joven que fue pisada por la GNB en La Carlota

Paula Colmenares, manifestante pisada por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), detalló como fueron los momentos de tortura mientras estuvo detenida en La Carlota.

En el piso y con una bandera de Venezuela en la cara, Colmenares estaba en desventaja ante un funcionario que la presionaba contra el piso, durante los hechos represivos en el Distribuidor Altamira el día de ayer.

“Los GNB me decían que me lanzarían al río Guaire, que me violarían y que pasaría 15 años presa”, dijo la estudiante en una entrevista a la emisora Adulto Joven.

La joven comentó que al momento de estar en el piso se le incrustó un vidrio en la mano, los guardias le decían que tenía un mortero.

“Al ver mi mano rota un funcionario la tomó y me la apretaba. Sangraba más y él reía”.

En las imágenes publicadas mediante las redes sociales se puede observar a Colmenares rodeada de al menos 20 efectivos de seguridad del Estado. Cuando la subieron en la moto le preguntaron cuál teléfono tenía y se lo robaron.

Confesó que en las cuatro horas que estuvo detenida solo rezaba el Padre Nuestro.

DC | El Nacional