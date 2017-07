Vanessa Senior le dio con todo a “La Titi” por video falso

Como yo les pido a Uds credibilidad de algo si ahora resulta que la gente hace EXPERIMENTOS con videos que resultan herirnos y asustarnos a todos.? Me molesté mucho con @irrael pues conociendo lo que hace me encendí en llamas pensando que estaba detrás de todo esto… acabo de trancar con él y me invitó a leer de nuevo su post… el está llamándonos a entender la farsa colgada por @latitioficial … y así lo entendí la tercera vez que lo leí. Lamento mucho que @latitioficial haya hecho este EXPERIMENTO Absurdo y de muy bajo coste para su beneficio propio. NO ES MOMENTO DE EXPERIMENTOS PANA. A la Titi… con el público no se juega. Y menos con tus colegas que creímos en eso y yo particularmente sentí miedo pues pensé que podia pasarme a mi tambien. Tu experimento te hizo ganar mucha gente a un precio muy alto… LA CREDIBILIDAD. #LamentoQueColegasSePrestenParaEsto #ElPaisNoEstaPara #SerFamosoOExitoso? #MeVolviADesviarDelTema #YseCallan

